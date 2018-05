Moins de 1% des entreprises devraient faire vérifier leurs salaires

Le diagnostic de Raphaël Comte (PLR/NE), chantre de droite de l’égalité entre hommes et femmes, se veut amer: «Plus le dossier avance et moins les mesures proposées semblent efficaces. On se résout à soigner un cancer avec de l’aspirine!» Le Neuchâtelois n’est pas le seul insatisfait. La révision de la loi sur l’égalité accouche d’un compromis étriqué au Conseil des États. Le projet adopté est insuffisant pour les uns, mauvais pour les autres. Mais c’est le seul chemin sur lequel les conseillers aux États sont parvenus à s’entendre, mardi à Berne, pour essayer de faire mieux en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. Et encore. «Ce n’est même pas un chemin, c’est un bisse étroit que nous sommes en train de parcourir», affirme Géraldine Savary (PS/VD).

Rien n’est simple dans ce dossier qui met en échec le pouvoir politique depuis 1981 et l’inscription dans la Constitution de l’égalité salariale. En 2016, l’écart de salaires entre femmes et hommes en Suisse a atteint 12%, selon l’Office fédéral de la statistique. Près de 40% de cet écart reste inexplicable et relève ainsi de la discrimination liée au genre. Que faire pour lutter contre ces discriminations? Souvenez-vous, en février dernier, le Conseil des États n’a pas voulu du modèle proposé par le gouvernement, à savoir soumettre les grandes entreprises à une vérification externe de leurs salaires. Il l’a renvoyé en commission, suscitant un large tollé public. Il voulait étudier des modèles alternatifs, notamment celui de l’auto-déclaration des entreprises. Il tenait aussi à clarifier la portée de la loi dans le secteur public.

Mardi, tout en continuant de s’écharper sur le remède miracle, les sénateurs ont fini par se rallier à l’idée balayée cet hiver. Les employeurs, privés comme publics (Confédération, cantons et grandes villes), devraient ainsi analyser leurs grilles salariales, les soumettre à un œil externe et en publier les résultats.

Les hommes du PDC ont fait une nouvelle fois pencher la balance. Konrad Graber (PDC/LU), l’auteur de la proposition de renvoi de février, a même fait un mea culpa mardi, estimant que son idée d’alors ne constituait pas «un point fort de sa carrière politique».

Mais rien n’est fait. Le Conseil national doit encore se prononcer. Et la droite, majoritaire dans la Chambre du peuple, estime que la révision manque sa cible. «Ce projet est mauvais. On met en place une machine bureaucratique sans attaquer le fond du problème, qui réside dans l’organisation de la société», estime Olivier Français (PLR/VD). La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga met une énergie personnelle à défendre ce dossier. Selon la socialiste, «les femmes de ce pays méritent une loi qui soit efficace». Les modifications apportées à son projet initial sont déjà nombreuses. Voici les principales.

0,8% des entreprises touchées

Au départ, il s’agissait de soumettre les entreprises de plus de 50 employés à un contrôle externe de leurs salaires, soit 2% des entreprises domiciliées en Suisse. «C’est le minimum acceptable, tonne Didier Berberat (PS/NE). Cela signifie aussi que 54% des travailleurs seraient concernés par la loi.» La majorité du Conseil des États a quant à elle préféré fixer le seuil à cent employés. Autrement dit, moins de 1% des entreprises devraient être soumises à la nouvelle obligation, couvrant 45% des employés. Un pourcentage qui a provoqué le découragement d’Isidor Baumann (PDC/UR): «Est-ce que ça fait du sens de continuer de débattre d’une loi qui ne lie que 0,8% des employeurs?»

Montrer patte blanche une fois suffira

L’employeur qui, lors de la première analyse de sa grille salariale, prouve qu’il respecte l’égalité entre hommes et femmes devrait être libéré de toute nouvelle analyse. «Le bon sens voudrait que cette analyse soit répétée tous les 4 ans, comme le proposait le Conseil fédéral», affirme Géraldine Savary (PS/VD). «La majorité estime que c’est une manière de récompenser les bons élèves», a précisé Anne Seydoux-Christe (PDC/JU).

Pas de sanction

Que se passe-t-il si un employeur ne se soumet pas à la loi sur l’égalité? «Aucune sanction en tant que telle n’est prévue dans le projet, si ce n’est le risque pour la réputation de l’employeur», précise Anne Seydoux-Christe (PDC/JU). Les employeurs seraient en effet tenus de communiquer à leurs salariés le résultat de leur analyse. Les sociétés cotées en Bourse devraient le publier. Le projet de Simonetta Sommaruga prévoyait des sanctions, abandonnées suite à la consultation. Raphaël Comte (PLR/NE) aurait souhaité la mise en place d’une liste noire des mauvais élèves, comme cela se fait pour les entreprises qui ne respectent pas les règles en matière de travail au noir. Il n’a pas été suivi. «Le tigre est devenu un chat, sans griffes, ni mordant», déplore l’élu PLR.

Tout s’efface après 12 ans

L’obligation pour les grandes entreprises de faire contrôler les salaires aurait une durée de vie de 12 ans, selon le projet actuel. Anita Fetz (PS/BS) a proposé de n’abroger cette partie de la loi que s’il ne subsiste pas des discriminations salariales importantes. Elle n’a pas été entendue. Le Conseil fédéral ferait ainsi une analyse du dispositif 9 ans après son entrée en vigueur. Mais quels qu’en soient les résultats, les obligations faites aux grandes entreprises en matière d’égalité salariale seraient abandonnées. (TDG)