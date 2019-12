Ma superjournée apéros dans la Berne fédérale

Boire ou écrire, pourquoi choisir? Ce mardi, c’est journée apéros dans la Berne fédérale. Le PLR et les Verts organisent une petite sauterie pour présenter leurs nouveaux élus sous la Coupole. Le conseiller fédéral Alain Berset, lui, fait sa traditionnelle causerie au coin du feu, avec marrons, vin chaud et bières. Et l’Union syndicale suisse (USS) fête le départ à la communication d’un Bernois et l’arrivée d’un Vaudois. Non, ce n’est pas Pierre-Yves Maillard mais Benoît Gaillard, alias Monsieur Rebecca Ruiz. Vais-je pouvoir relever le défi sachant que les trois derniers apéros se déroulent tous en même temps en début de soirée? Tentons le coup. Ces verres de contact sont tous posés dans un rayon de trois minutes à pied du Palais fédéral. Départ.

J’arrive à la Galerie des Alpes du Palais en début d’après-midi juste après la fin de la séance parlementaire. Cela mange et boit dans tous les coins. Christian Lüscher est en grande discussion avec Lisa Mazzone devant un verre de blanc. Tiens, après les élections au Conseil fédéral, le calumet de la paix est rallumé entre PLR et Verts? «Sortez de ces schémas à la c...» répond un Lüscher très en verve qui nous offre fissa un verre d’un excellent sauvignon. Le prix à payer? Une litanie sur les médias qui ont fait mousser à l’excès la candidature des Verts. Molle réplique de Mazzone, qui avoue avoir vécu une campagne fédérale éreintante.

Arrivent les socialistes Fehlmann Rielle et Sommaruga. Mais comment se fait-il qu’il y a autant d’élus genevois de gauche dans un apéro du PLR Suisse? La réponse, c’est que je suis... au mauvais endroit. Ça commence bien. Trente mètres plus loin, au bon apéro donc, les nouvelles élues lémaniques PLR Jacqueline de Quattro et Simone de Montmollin nous livrent leurs premières impressions. La Vaudoise siégera à la Commission de la politique de sécurité. En tant qu’ancienne cheffe politique de la police, elle en connaît déjà un rayon. «Comme conseillère d’État, j’avais plus de responsabilités. Mais ici les débats au parlement sont intenses et passionnants. Nous traitons de sujets aussi différents que la burqa, les soins infirmiers ou les nouveaux avions de combat.»

Loin des bisbilles

La Genevoise Simone de Montmollin est ravie de ses premières trois semaines. «Il y a un sérieux de l’institution, une rigueur du travail qui pousse naturellement à donner le meilleur de soi-même. Après les bisbilles genevoises, cela fait du bien d’être ici.» Cette ingénieure œnologue se réjouit de travailler à la Commission de l’environnement et de l’aménagement. Que pense-t-elle du vin valaisan Tscherggen servi par le PLR? «Joli tanin, fraîcheur, bien équilibré, pas très long en bouche, ce qui est normal pour un pinot noir.» Glouglou. Je vois aussi du blanc mais pas de Cassis. Comment se porte le conseiller fédéral après son petit ennui de santé? Très bien, nous assure le PLR. Il n’y a pas à dire, les conseillers fédéraux mâles de ce parti sont plus fragiles que la moyenne. On se souvient de la crise cardiaque de Merz, du cancer de Burkhalter et de l’attaque... de paupières de Schneider-Ammann.

Petite pause écriture et on repart à l’apéro sur le coup de 18h. Cela se passe à l’extérieur dans la cour intérieure du Département de l’intérieur. Chez Berset, donc. Pas de brasero cette année mais un stand jaune de marrons chauds. Et du panettone pour éponger la bière et le vin chaud. Le ministre détendu disserte devant les médias sur l’attaque des Verts au Conseil fédéral. Il se tend légèrement quand il nous voit prendre une photo et sortir le calepin. Eh oui, c’est une rencontre off. Pas de citation autorisée. Encore un verre et on décampe.

Au restaurant du Palais fédéral, la députation des Verts s’est déjà largement dispersée. Il faut dire que les nouveaux de Genève et de Vaud ont du boulot. Ils ont hérité de grosses commissions parlementaires comme l’économie et redevance, l’environnement, les transports ou la politique extérieure. C’est rare pour des «bleus» et cela récompense le score canon des écologistes dans ces deux cantons. Isabelle Pasquier-Eichenberger (GE) et Léonore Porchet (VD), les dernières rescapées lémaniques, sont sur le point de partir pour l’apéro concomitant d’Alliance F. On suit. Mauvaise idée. Il n’y a que des femmes et on passe vraiment pour un intrus. Dernier apéro avec l’USS. Bon vin mais les idées commencent à se brouiller méchamment. Retour à la maison et message à la rédaction: le briefing de mercredi matin, ce sera sans moi. Hic.