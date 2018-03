Les défis médiatiques de l’après-«No Billag»

Une vingtaine de journalistes et de syndicalistes sont rassemblés ce lundi sur la place Fédérale. Leurs pancartes rappellent aux élus que l’information a un coût. Raison de ce rassemblement: les suppressions de postes qui frappent l’ATS, principal fournisseur de dépêches du pays.

Le rejet massif de l’initiative «No Billag» a permis de clore un chapitre: celui du financement du service public par la redevance. Mais il n’apporte aucune réponse à la crise que traverse l’environnement médiatique, presse écrite en tête. Longtemps les politiques sont restés pétrifiés par le couperet de «No Billag»; aujourd’hui, ils sont prêts à agir. «Il existe désormais une assise pour réfléchir sereinement», reconnaît Géraldine Savary (PS/VD).

Les occasions ne manqueront pas. Plusieurs propositions ont été déposées devant le parlement. Ce dernier discutera cette année encore de l’octroi des concessions radio-TV, quant au Conseil fédéral il doit présenter d’ici à l’été la nouvelle loi sur les médias électroniques. De quoi augurer une nouvelle passe d’armes. Alors que la SSR a promis une cure d’austérité, quatre autres défis médiatiques vont marquer l’après-«No Billag».

1. Résoudre la crise que traverse l’ATS

Enlisé dans un conflit social, l’ATS préoccupe de nombreux parlementaires, qui craignent pour l’égalité de traitement entre les régions linguistiques. Mathias Aebischer (PS/BE) tape là où ça fait mal. «Le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir la nouvelle ATS, qui est désormais une agence à but lucratif, en lui versant 2 millions de redevances?» Côté romand, Olivier Feller (PLR/VD) demande au gouvernement d’agir pour sauver «une entreprise d’importance systémique» pour les médias. Géraldine Savary imagine un financement additionnel par le biais de la loi radio-TV. «Un contrat de prestations définissant les missions de service public peut-il être proposé en échange d’une contribution?» Tout comme Fathi Derder (PLR/VD), elle s’interroge aussi sur la possibilité que la SSR comble le vide laissé par la réorientation de l’ATS. Pas sûr que le Conseil fédéral entre en matière. «Il s’agit d’une entreprise privée qui n’a pas de mandat officiel de service public», rappelle Doris Leuthard.

2. Mieux partager le gâteau publicitaire

La publicité a fait longtemps le bonheur des éditeurs, avant qu’elle ne migre vers Internet et remette en cause leur modèle commercial. Afin de ne pas concurrencer les médias privés, la SSR dit prendre acte du maintien de l’interdiction de la publicité en ligne et n’en proposera pas de ciblée au niveau régional. Elle renonce aussi à la pub entre les films, et n’exclut pas de quitter Admeira, ce consortium suisse qui veut concurrencer les géants que sont Google, Facebook, Amazon et Apple. Des propositions qui rejoignent celles de Beat Vonlanthen (PDC/FR). Le sénateur va toutefois plus loin sur un point. Il demande au Conseil fédéral de limiter concrètement l’offre publicitaire de la SSR, en évoquant par exemple une interdiction de diffusion après 20 heures. Un modèle qui fait tousser certains élus de droite, qui estiment au contraire que pour baisser la redevance, il faut donner plus de libertés commerciales à la SSR.

3. Vers un partenariat entre public et privé

Comment venir en aide à la presse en évitant que cet argent vienne gonfler le portefeuille des actionnaires? Cette question taraude de nombreux politiciens prêts à donner un coup de pouce aux journaux. «Cela peut passer par un soutien à l’ATS», commente Raphaël Comte (PLR/NE) qui évoque aussi la création d’une fondation pour le journalisme. «Il faut aussi mieux fixer le paramètre de la SSR. Elle ne doit pas écraser les privés.» Le message semble passer. «Je veux renforcer les collaborations avec les privés», déclarait dimanche Gilles Marchand, patron de la SSR. «Il faut se poser de nouvelles questions sur la complémentarité entre les médias privés et publics, espère Géraldine Savary. Avec davantage de partage des contenus.» Reste la question de l’indépendance, que de nombreux éditeurs privés brandissent en cas de soutien étatique. «Ce n’est plus un tabou, estimait François Besençon, membre de la Commission fédérale des médias, fin janvier. Le séisme provoqué par la disparition de L’Hebdo a joué un rôle important. On a conscience que les médias ne sont plus finançables par leur modèle d’affaires historique.»

4. La redevance pour davantage d’acteurs

Dès le 1er janvier 2019, la redevance baissera à 365 francs par année. Mais Doris Leuthard n’exclut pas qu’elle descende à 300 francs à l’avenir. Pérennisée, la redevance suscite les appétits. À gauche, certains rêvent d’une redevance en fonction du revenu. Beat Vonlanthen, lui, aimerait augmenter la part dévolue aux radios et TV régionales. «La nouvelle loi prévoit une part de 6%, on pourrait monter à 10%.» Selon lui, un montant de 50 à 100 millions pourrait aussi venir gonfler l’aide indirecte à la presse. D’autres imaginent carrément une nouvelle orientation pour la redevance, en l’élargissant à l’offre digitale, indépendamment du média. «C’est là où se trouve le public, rappelait François Besençon dans nos colonnes. Il faut adapter la redevance et sa répartition à la consommation et à la demande.» Une piste qu’il faut analyser reconnaît Raphaël Comte, qui attend beaucoup de la nouvelle loi sur les médias électroniques. «Ce sera l’occasion d’un large débat.» Reste que la faîtière des PME n’a pas dit son dernier mot. Par le biais d’une motion UDC, elle espère revenir sur le nouveau système de redevance qui les pénaliserait trop.

(TDG)