Les Romands convoitent la présidence du groupe UDC

«On ne va pas se laisser manger tout cru.» La formule est du conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD); elle se réfère à l’élection du futur président du groupe parlementaire UDC. Adrian Amstutz a décidé de remettre son mandat. Son successeur sera désigné le 17 novembre. Bien qu’il y ait de fortes chances qu’un Alémanique s’empare du trône, les Latins n’ont pas l’intention de rester les bras croisés.

Sitôt l’annonce de la démission du Bernois, les téléphones ont chauffé de ce côté-ci de la Sarine. Selon nos informations, les élus latins ont décidé de tous se réunir à la fin du mois afin de définir d’une stratégie. Laquelle? «Soit lancer une candidature latine, explique Céline Amaudruz (UDC/GE). Soit soutenir en bloc la candidature alémanique la plus favorable à nos revendications.» En totalisant une quinzaine de voix sur les plus de 70 élus que compte le groupe, les Latins ne peuvent pas faire de majorité, mais un vote «en bloc» peut s’avérer déterminant.

Vice-présidente romande du parti, et vice-présidente du groupe, la Genevoise explique avoir été sollicitée par plusieurs de ses collègues pour briguer le poste. Elle hésite encore. «Nous devons bien réfléchir à la variante la plus avantageuse pour les Latins. En tant que numéro deux de l’UDC, le chef de groupe joue un rôle fondamental sur le fonctionnement du parti, la stratégie, mais aussi la distribution des sièges en commission. En nous réunissant juste avant le délai des candidatures, nous aurons toutes les cartes en main pour trancher.»

Revendication légitime

Une piste est-elle privilégiée? «Avec Albert Rösti (BE) comme président de parti, les Alémaniques sont déjà servis, les Romands auraient la légitimité de revendiquer leur part du gâteau en obtenant la présidence du groupe, répond Jean-Pierre Grin. Il nous faut toutefois un candidat Arena compatible pour participer aux débats télévisés alémaniques.»

C’est là que le bât blesse. Les papables latins capables de s’exprimer en Schwyzerdütsch se comptent sur les doigts d’une main. Céline Amaudruz ne maîtrise pas suffisamment le dialecte. Bilingue, Manfred Bühler (BE) remplirait les conditions, mais il a dit au Temps ne pas être intéressé. Jean-Pierre Grin cite Jean-Luc Addor (VS) – bien qu’il ne s’exprime qu’en bon allemand – et Franz Ruppen, qui vient du Haut-Valais. Il reconnaît: «Il n’y a pas de personnalité idoine qui s’impose.»

«Il ne s’agit pas de faire la guerre entre Alémaniques et Latins, mais de choisir un candidat à même de représenter nos intérêts»

Sans candidat naturel, les Latins pourraient se tourner vers le rôle de faiseurs de roi. «Nous avons déjà pris contact avec Thomas Aeschi (UDC/ZG) et Gregor Rutz (UDC/ZH) – qui se sont dits intéressés par le poste – pour les informer de notre démarche, explique Céline Amaudruz. Il ne s’agit pas de faire la guerre entre Alémaniques et Latins, mais de choisir un candidat à même de représenter nos intérêts. C’est important. Le président de groupe aura un rôle déterminant en vue des élections fédérales de 2019.»

Une échéance cruciale pour les Romands après la traversée du désert. Le sacre de Guy Parmelin n’a pas permis de remporter les succès escomptés lors des élections cantonales. Au contraire. La députation neuchâteloise est laminée. Celle du canton de Vaud se cherche une identité après l’échec de Jacques Nicolet au gouvernement et les départs successifs de Claude-Alain Voiblet, Fabienne Despot et Kevin Grangier. Même Oscar Freysinger, figure de l’UDC romande, a disparu des radars après son éviction de l’Exécutif valaisan. Ainsi, d’aucuns voient dans cette volonté de peser sur le choix du chef de groupe le besoin des Romands de retrouver de l’influence au sein du parti.

Sensibilité romande

«Une bonne représentation de la sensibilité latine est essentielle au sein du comité, réagit le président Albert Rösti. C’est en Romandie que notre marge de progression est la plus grande. D’ailleurs, je me retrouve quatre fois par année avec les élus latins en marge des sessions, afin de mieux percevoir leurs attentes. Pour moi, ces revendications sont légitimes en vue de la présidence du groupe.» Pas question toutefois de favoriser l’une ou l’autre candidature et ainsi d’influencer l’issue du vote. «Tous les parlementaires peuvent s’annoncer d’ici à fin octobre. Au final, ça reste une élection.» (TDG)