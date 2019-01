Le préfet Dessauges mise beaucoup sur ses réseaux

Loyauté mise au placard

C’est une curieuse campagne que s’apprête à faire Pascal Dessauges. Comme préfet, il est tenu à un devoir de loyauté envers le Conseil d’État, son employeur. Comme candidat de l’opposition, il devra se montrer critique envers la politique gouvernementale. Un paradoxe qu’a imagé l’UDC Kevin Grangier en ces termes, jeudi soir: devra-t-il boxer d’une seule main? «Ma situation n’est pas inconfortable. Elle l’aurait été si le Conseil d’État avait refusé que je me présente», dit l’intéressé. Et de rappeler les deux règles qui lui ont été notifiées. Primo: depuis son investiture, il ne peut plus représenter l’État lors de sorties publiques. Deuzio: quand sa candidature sera officialisée et jusqu’à la fin de l’élection, il sera mis en congé non payé. «J’aurai une totale liberté de ton pendant la campagne. De toute manière, je n’attaque pas les gens personnellement», assure-t-il. «Si je ne suis pas élu, je reprendrai ma fonction de préfet, ça ne me posera pas de problème.»



Jeudi, devant les militants, l’agriculteur a prouvé qu’il n’aurait pas sa langue dans sa poche, éreintant dans son discours le laxisme dans le renvoi des requérants d’asile déboutés, ou le poids budgétaire du social. Président de l’UDC Vaud, Jacques Nicolet est serein: «Pascal Dessauges a l’acuité pour utiliser la marge de manœuvre laissée par le Conseil d’État et, plutôt qu’attaquer, faire des propositions.» Le préfet sera surveillé non seulement par son employeur, mais aussi par le PS vaudois. Sa présidente Jessica Jaccoud se demande ainsi «s’il fera la part des choses entre ses deux casquettes, surtout ces deux prochaines semaines, avant qu’il soit mis en congé. Nous y serons attentifs.»