Le parlement va nettoyer ses comités informels

Pleins feux sur le capharnaüm des intergroupes! Titrée de cette manière, une enquête parue dans «24 heures» en octobre dernier n’est pas passée inaperçue. On recense aujourd’hui 153 «intergroupes parlementaires». Ces comités informels sont composés d’élus de plusieurs partis et dédiés à un thème précis: Cleantech, Protection des animaux, Suisse-Inde, Spiritueux et prévention, Pop rock au Palais fédéral, etc. Le problème? Ces groupes sont certes enregistrés par le parlement, mais n’ont pas de statut très clair. Leur rôle – information, lobbyisme, voyages – comme leur budget, leur financement et la liste de leurs membres échappent à la transparence. Certains élus ne savent – ou ne se souviennent – même pas de quels intergroupes ils sont membres, révélait l’enquête.

Le Bureau du Conseil national a décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon nos informations, un trio d’élus a été chargé très officiellement de faire de l’ordre dans les intergroupes parlementaires. Il se réunira pour la première fois cette semaine.

Les finances et les voyages

«En tant que bureau du Conseil national, nous avons mis en place un groupe de travail présidé par Isabelle Moret (PLR/VD) et composé de Roland Rino Büchel (UDC/SG) et d’Edith Graf-Litscher (PS/TG), confirme Marina Carobbio (PS/TI), la présidente du National. Ils vont examiner les intergroupes parlementaires et présenteront un rapport. Cela doit contribuer à créer de la transparence quant aux finances et aux membres de ces groupes. Ce travail concernera aussi leurs frais et leurs voyages.»

Nous n’avons pas réussi à joindre Isabelle Moret mercredi. Mais elle disait ceci en octobre: «Plus de transparence et un peu d’ordre me paraissent nécessaires, cela dans l’intérêt public, mais aussi dans l’intérêt des parlementaires eux-mêmes.»

Son collègue Roland Rino Büchel indique que leur travail «sera presque de faire une Lex Béglé». Le conseiller national Claude Béglé (PDC/VD) a multiplié la création d’intergroupes. Or il avait suscité l’ire de certains collègues, notamment le Saint-Gallois ou encore Carlo Sommaruga (PS/GE), qui estiment avoir été nommés à des vice-présidences d’intergroupes créés par le Vaudois sans avoir donné explicitement leur accord, comme l’avait révélé la RTS.

«Plus de transparence et un peu d’ordre me paraissent nécessaires, cela dans l’intérêt public, mais aussi dans l’intérêt des parlementaires eux-mêmes»

La sensibilité des voyages de ces formations a encore été relancée à la lueur d’une enquête parue mardi dans «La Liberté». On y apprend que l’intergroupe Suisse-Japon s’est rendu au Japon en 2017 sur invitation de la Chambre basse. Les huit conseillers nationaux qui ont fait le déplacement ont payé leur voyage. Leur hôte s’est acquitté des cinq nuits d’hôtels et de la majorité des frais sur place.

Sous la pression médiatique, le trio aux manettes promet de faire le nécessaire. «Il faudrait au moins une liste qui recense les activités de ces groupes et les noms de leurs membres, dont la signature devrait être sollicitée avant qu’ils ne soient inscrits comme tels», affirme Roland Rino Büchel.

Faudra-t-il imposer des règles de transparence? «Faisons d’abord l’état des lieux, répond l’élu UDC. Cela aura selon moi pour effet immédiat de diminuer le nombre de ces intergroupes. Il est important de savoir qui paie, et les voyages effectués. Mais je suis aussi favorable à maintenir ces groupes dans un statut plutôt informel, contrairement à certains pays où l’État va jusqu’à financer leur secrétariat.» La délégation fera des propositions aux bureaux des Chambres dans un délai qu’elle espère rapide. (TDG)