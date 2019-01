Le PLR Suisse veut toujours la démission de Maudet

Le PLR Suisse reste droit dans ses bottes. Sa présidente Petra Gössi demande à nouveau au conseiller d’État genevois Pierre Maudet de démissionner. Elle n'est pas du tout impressionnée par le soutien qu'il a reçu mardi soir par la section genevoise du PLR. Elle confirme aussi notre information selon laquelle le PLR Suisse n'exclura pas sa section rebelle genevoise. Voilà ce qui ressort des questions que nous avons pu poser par écrit à la présidente des radicaux-libéraux suisses.

Madame Gössi, le PLR Genevois a majoritairement accordé mardi sa confiance à Pierre Maudet. Le PLR Suisse l'a-t-il condamné trop vite en lui demandant de se retirer du Conseil d’État?

Moins de la moitié des membres présents a soutenu Pierre Maudet. L’Assemblée de mardi soir a surtout mis en avant le fait que Pierre Maudet, de par son comportement, divise et nuit au PLR Genève. Cette décision ne change en rien les points qui sont déterminants pour nous. Le PLR Suisse maintient par conséquent sa demande de démission du 28 novembre 2018. La confiance a été durablement détériorée.

En soutenant Pierre Maudet, la section genevoise PLR pardonne le mensonge et la dissimulation en politique au regard du bon bilan du ministre. Est-ce acceptable pour le PLR Suisse?

Encore une fois, moins de la moitié des membres présents a soutenu Pierre Maudet. Le comportement de Pierre Maudet ne correspond pas aux valeurs du PLR et compromet de nombreuses années de travail. Nos membres, nos élus, la population dans son ensemble doivent pouvoir s’identifier à nos valeurs. Elles ont ici été bafouées et nous ne pouvons tolérer ce manquement.

Vous avez affirmé que Pierre Maudet trahissait les valeurs du PLR. Vu que le PLR genevois le soutient, allez-vous lancer une procédure d'exclusion de la section genevoise?

Une telle mesure n’est pas d’actualité.

Quelles mesures compte prendre le PLR Suisse pour que le dégât d'image suite à l'affaire Maudet n’entache pas sa campagne pour les élections fédérales d'octobre?

Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à faire passer nos messages, nos positions et nos valeurs à travers le pays. Les électeurs ont compris que le comportement de Pierre Maudet n’est en rien le reflet des valeurs du PLR.

(TDG)