«La réforme fiscale et de l’AVS est une nouvelle arnaque»

Ueli Maurer et Alain Berset main dans la main. Le ministre des Finances UDC et le ministre de l’Intérieur socialiste ont récemment présenté le nouveau paquet fiscal assorti d’un assainissement temporaire de l’AVS. Ce couple inhabituel ne fait rêver ni les Verts ni la gauche de la gauche. Jeudi à Berne, ils ont tiré à boulets rouges contre «cette nouvelle arnaque fiscale». Ils estiment qu’on ne respecte pas le verdict du peuple de 2017 qui a dit non à la précédente baisse de la fiscalité des entreprises par près de 60% des voix.

«La réforme va entraîner 2,1 milliards de pertes pour les collectivités publiques. Personne chez les partisans n’a pu me dire comment on va boucher le trou», tonne Regula Rytz, la présidente des Verts. Pour elle, l’affaire est entendue. On va couper dans les prestations à la population, alors que dans le même temps on poursuivra une politique de dumping fiscal. «La concurrence internationale sera accrue au détriment du principe de taxer les bénéfices là où ils sont générés.»

Ce point insupporte particulièrement Gabriella Lima, porte-parole de SolidaritéS. «En attirant des sociétés étrangères, la Suisse extorque des recettes fiscales très importantes à d’autres pays. Cela a des conséquences désastreuses pour les pays pauvres, qui se voient privés de sommes spectaculaires nécessaires au financement de leurs services publics.»

Le PS soutient la nouvelle réforme car elle contient une compensation de 2 milliards pour l’AVS. «Une compensation sociale? s’étouffe Agostino Soldini, secrétaire central du Syndicat des services publics (SSP). Les retraités actuels et futurs ne toucheront pas un centime de plus!»

Les opposants de gauche n’attaquent cependant pas frontalement le «cadeau» à l’AVS, assurance qu’ils sont d’accord d’assainir en automne. Leur piste privilégiée? La centaine de milliards de dividendes versés aux actionnaires des entreprises suisses.

Emplois à la trappe?

S’opposer à la réforme, n’est-ce pas prendre le risque que des sociétés internationales quittent le pays? Agostino Soldini n’exclut pas quelques pertes d’emploi. «Mais il faut savoir quel type de développement nous visons et si nous voulons être un repaire pour ceux qui planquent leur argent.» La présidente du SSP, Katharina Prelicz, ne croit pas une seconde au scénario du pire. «La droite a agité cet épouvantail avant la suppression des forfaits fiscaux cantonaux à Zurich. Il ne s’est rien passé. Au contraire, les entreprises sont toujours plus nombreuses à s’installer.»

À droite, l’opposition à la réforme vient des rangs UDC et Vert’libéraux. Ce front du refus disparate pourra-t-il contrer la majorité politique? Réponse le 19 mai. Ce qui est sûr dès aujourd’hui, c’est que la question se pose complètement différemment dans les cantons de Genève et de Vaud (lire les encadrés). (TDG)