La pression monte pour que les hommes violés soient reconnus

En matière de définition du viol, «la Suisse n’est pas à la page», estime Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE). La conseillère nationale prend le relais du combat porté par d’autres élus avant elle pour élargir la notion de viol et l’étendre aux contraintes sexuelles, indépendamment du sexe de la victime. Actuellement, le Code pénal helvétique ne reconnaît que la pénétration vaginale forcée d’une femme comme un viol. La sodomie ou la fellation non consenties sont quant à elles considérées comme des «contraintes», ce que Laurence Fehlmann Rielle juge «incompréhensible». «Cette nuance n’a pas lieu d’être», renchérit-elle. Elle a récemment déposé une motion chargeant le Conseil fédéral de changer la loi.

Peines moins sévères

L’un des principaux problèmes pointés du doigt par la parlementaire genevoise tient au fait que les contraintes sexuelles sont moins sévèrement réprimées que le viol. ce dernier est puni d’une peine plancher de 1 an de prison, alors que l’auteur d’une contrainte sexuelle peut s’en tirer avec une peine pécuniaire. Les deux infractions sont passibles de 10 ans de privation de liberté au maximum.

Cela se traduit dans les faits. Une étude réalisée en 2012 par Nicolas Queloz, professeur en droit pénal et criminologie à l’Université de Fribourg, a montré que la durée moyenne des peines prononcées pour viol était de 1179 jours, contre 876 jours pour contrainte sexuelle. Pour Laurence Fehlmann Rielle, il n’y a pas de raison qu’une fellation forcée soit traitée moins sévèrement qu’un viol tel que caractérisé actuellement: «Les deux peuvent être tout aussi traumatisants.»

Suisse en retard

L’autre grand point de noir de la législation, aux yeux de la motionnaire, est que les hommes homosexuels ne peuvent pas être reconnus comme des victimes de viol. Lors de la révision partielle du droit pénal régissant les infractions d’ordre sexuel de 1991, la commission d’experts et le Conseil fédéral avaient rejeté l’extension de l’infraction de viol aux victimes masculines, argumentant que le viol constitue «depuis longtemps une infraction ne pouvant être commise que sur une femme et ayant par ailleurs toujours été compris ainsi». La commission avait aussi exclu toute égalité entre les viols homos et hétérosexuels, en premier lieu pour des motifs «physiologiques», c’est-à-dire biologiques…

Cette manière de voir est dépassée, s’impatiente Hugues Hiltpold (PLR/GE). «À l’époque, on n’identifiait aucune autre forme de sexualité que celle du couple hétérosexuel classique, observe le conseiller national. La sodomie ou l’homosexualité, ça n’existait pas.» Les mœurs ont évolué. Pas la loi. Si bien que la Suisse se trouve aujourd’hui en retard en comparaison internationale, déplore le Genevois. En France, par exemple, le viol est défini dans le Code pénal comme «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.» La peine encourue pour ce crime est de quinze ans de réclusion.

Moment «propice»

Hugues Hiltpold a déposé en 2013 et en 2014 deux interventions allant dans le même sens que celle de sa collègue Laurence Fehlmann Rielle. Tout en suggérant de rejeter la requête de l’élu PLR, désormais classée, le Conseil fédéral avait reconnu que la conception du viol en Suisse était plus étroite qu’ailleurs. Le gouvernement mentionnait notamment la ratification à venir de la Convention d’Istanbul contre la violence domestique, dont l’article 36 évoque le viol sans référence au sexe. Cette convention a été adoptée par la Suisse en juin dernier. Ce qui fait dire à Laurence Fehlmann Rielle que le moment est «propice» pour modifier le droit helvétique.

Harmonisation attendue

En plus des propositions des deux parlementaires, une initiative cantonale genevoise demande elle aussi une redéfinition de la notion de viol. Cette résolution a été acceptée par les commissions des affaires juridiques des deux Chambres fédérales, mais son délai de mise en œuvre a été prolongé jusqu’à l’été 2019, pour la faire coïncider avec l’harmonisation des peines dans le Code pénal. Ce projet vise à examiner, pour chacune des dispositions de la partie spéciale du recueil juridique (dont font partie les violences sexuelles), si la peine encourue correspond à la gravité des actes. Annoncé depuis longtemps, il n’a toujours pas été adopté par le Conseil fédéral et pourrait être soumis au parlement d’ici à l’été 2018.

Il y a fort à parier que c’est au même écueil que va se heurter Laurence Fehlmann Rielle avec sa motion, qui devrait être traitée par le gouvernement avant la prochaine session parlementaire. Même si la socialiste espère «faire accélérer les choses», il faudra donc selon toute vraisemblance faire encore preuve de patience. (TDG)