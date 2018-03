La guerre fait rage entre propriétaires et locataires

Droit du bail

Les trois domaines attaqués



Les neuf interventions parlementaires dénoncées par l’Asloca ont toutes été déposées par des élus bourgeois. Elles visent à assouplir le droit du bail. On peut les regrouper dans trois domaines.



Sous-location



La mesure la plus avancée vise à réduire les possibilités de sous-louer un appartement. Le texte veut durcir les conditions pour le locataire, tout en donnant plus de marge de manœuvre au bailleur pour qu’il puisse refuser son consentement.



Recours



Le deuxième axe porte sur les possibilités de faire recours. Actuellement, un locataire peut contester un loyer dans les 30 jours, s’il l’estime qu’il est abusif. Une des pistes est de limiter les recours aux seules zones qui connaissent une pénurie de logements.



Loyer abusif



Le dernier point touche aux montants des loyers. Selon l’Asloca, l’objectif du lobby immobilier est de faciliter les augmentations en laissant jouer la loi du marché, ou alors en légalisant des rendements qui sont aujourd’hui considérés comme abusifs.