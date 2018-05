La Confédération exclut une affaire Maudet à Berne

C’est un peu la Bible du Conseil fédéral. Elle porte un nom plus prosaïque et laïque: «Aide mémoire à l’intention des membres du Conseil fédéral». Chaque nouveau Sage, lors de son entrée en fonction, doit avoir lu ces 64 pages qui détaillent ce qu’il faut faire et surtout ce qu’il est interdit de faire. Et il n’y a pas de distinction entre vie publique et vie privée. On est conseiller fédéral vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les prescriptions touchent les domaines les plus divers. Cela va du secret de fonction au paiement des impôts en passant par sa récusation au Conseil fédéral ou l’ordre de préséance.

Cet aide-mémoire contient un chapitre sur l’acceptation des dons. Que dit-il? «Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne doivent pas accepter de dons». Mais à toute règle ses exceptions. Un don de «faible importance» est autorisé. Et pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, le bréviaire met les points sur les i: «la valeur matérielle est déterminante: un don de faible importance ne peut valoir plus de quelques centaines de francs.» Est-ce à dire qu’en-dessous de 1000 francs, tout roule? Le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi parle plutôt d’une fourchette basse. «Nous n’avons pas voulu codifier au francs près, la valeur des présents ne pouvant souvent qu’être évaluée de manière approximative. Mais c’est plutôt entre 200 et 400 francs,voire un peu plus.»

Il y une grosse exception à la règle. Les conseillers fédéraux, «au nom de la Confédération», peuvent accepter des dons qui dépassent les milliers de francs si «la courtoisie empêche de refuser». Comme l’explique André Simonazzi, «il s’agit là de ne pas froisser un État qui a l’habitude d’offrir un cadeau traditionnel dont la valeur s’élèverait par exemple à 2500 francs». Mais ce cadeau officiel ne peut pas être gardé par le conseiller fédéral. Le collège décide de l’affectation des cadeaux. Il rejoindra en général la collection du fonds culturel de la Confédération ou sera exposé au sein d’un Département ou dans une vitrine du Palais fédéral par exemple. Depuis 2015, les cadeaux allant du tapis oriental à l’orfèvrerie de luxe y sont dûment répertoriés. Leur valeur a baissé au cours des ans. Il y a trente ans, ils étaient nettement plus onéreux.

Les règles théoriques étant posées, passons maintenant aux exercices pratiques à la lumière de l’affaire Maudet. Imaginons qu’un conseiller fédéral fasse du tourisme avec sa femme en Arabie Saoudite. Un homme d'affaires l’apprend et propose au ministre suisse «au nom de l’hospitalité et de la bonne entente entre les deux pays» de lui mettre à disposition une suite luxueuse dans un palace. «Il est exclu qu’un conseiller fédéral puisse accepter cela, que ce soit lors d’un voyage officiel ou privé», tranche André Simonazzi. «Il s’agit d’un don qui dépasse les quelques centaines de francs.» Le conseiller fédéral ne pourrait-il pas invoquer l’article sur «la courtoisie» et la volonté de ne pas froisser le pays hôte? «Non. L’alinéa sur la courtoisie concerne les cadeaux officiels et le récipiendaire est toujours la Confédération. Le conseiller fédéral devrait donc expliquer que le règlement suisse lui interdit de recevoir un cadeau d’une telle ampleur.»

Qu’en est-il des voyages privés en avion? Un conseiller fédéral s’est sûrement fait une fois up-grader de la classe eco en business sur une compagnie. «Je n’ai pas connaissance de tels cas mais la règle doit être suffisamment souple pour ne pas tomber dans l’absurde», répond le porte-parole du Conseil fédéral. «Dans un tel cas, il s’agirait probablement d’un geste commercial pouvant bénéficier également aux clients fidèles et qui n’a, à mon avis, pas le caractère d’un cadeau au sens de la réglementation ici en question. Quoi qu’il en soit, la règle concernant l’acceptation des cadeaux vaut, qu’il s’agisse d’un voyage officiel ou privé.» (TDG)