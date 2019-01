L’initiative sur le mitage continue de séduire, surtout dans les villes

Le soutien à l’initiative sur le mitage a survécu aux Fêtes. Alors que la campagne n’a vraiment démarré que la semaine dernière, la deuxième enquête menée par Tamedia révèle que 52% des Suisses diraient oui ou plutôt oui au texte. Soit 2 points de moins que lors de la première prise de température fin décembre.

Pour Kévin Morisod, le coprésident de cette initiative portée par les Jeunes Verts, le signal est positif. «Cela démontre que le ras-le-bol est réel mais le front des opposants est large, il faut se mobiliser au maximum.» Et de viser en particulier l’électorat UDC, très partagé sur la question même si le soutien s’est étiolé dans les rangs du parti agrarien. «Nous travaillons fort auprès de nos membres pour insister sur le fait que cette initiative n’apporte rien de bon pour l’agriculture et conduira à un blocage complet. C’est un rêve vert qui se changera en cauchemar», assure le conseiller national Franz Ruppen (UDC/VS), qui invite à être prudent avec ces chiffres pris juste après les Fêtes.

Souvenirs de la Lex Weber

Mais une autre perspective l’inquiète. Les sondés vivant dans les villes sont particulièrement favorables au texte (57%) contre 48% dans les campagnes et 52% dans les agglomérations. Franz Ruppen craint qu’«une nouvelle vision idéalisée du monde rural» ne conduirait les citadins à dicter leur loi aux autres régions du pays. «On l’a déjà subi avec la Lex Weber. Mais cette fois, les habitants des villes doivent comprendre que ce texte est aussi dangereux pour eux et empêchera de créer des zones pour des emplois, etc.»

Kevin Morisod s’en défend. «Notre initiative n’a rien d’antifédéraliste. La plupart des villes appliquent d’ailleurs déjà plus ou moins ce principe de compensation que nous préconisons. Quant aux régions rurales, la LAT a déjà incité à dézoner et à geler plusieurs hectares pour répondre aux besoins des quinze à trente prochaines années. Notre proposition ne serait donc pas un obstacle, mais une incitation à utiliser ces surfaces de la manière la plus intelligente.» Pas étonné du soutien dans les villes, il promet de mettre l’accent sur les campagnes.

Conséquences «désastreuses»

Notre sondage révèle aussi deux manières différentes d’argumenter. Pour près de la moitié des partisans du texte, c’est l’image selon laquelle un mètre carré est bétonné chaque seconde qui fait mouche. Chez les opposants, les arguments sont multiples: fédéralisme, danger pour l’économie, hausse des loyers, loi actuelle suffisante.

Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) insiste sur l’importance de dépasser ce qui n’est, selon lui, qu’un slogan. «Sur le même mode, l’initiative Weber nous avait pris de court. Cette fois, tout en reconnaissant le souci légitime porté par les initiants, il nous faut mieux montrer qu’il ne s’agit que d’un titre accrocheur qui aurait des conséquences sociales et économiques désastreuses s’il était appliqué.» Il soutient qu’il faudra désormais «maintenir et muscler» l’effort. La campagne sera courte d’ici au 10 février. Les bulletins de vote sont en effet déjà arrivés dans certaines boîtes aux lettres.

