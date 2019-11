L’étoile montante du PLR s'appelle Johanna Gapany

Au bout du fil, l’émotion est palpable. «Cette fille est géniale, lâche Doris Fiala, présidente des femmes PLR. Je l’ai vue s’engager à fond. Elle provoque un tremblement de terre. C’est exactement le genre de femmes compétentes qu’il nous faut à Berne.» La jeune femme en question, c’est Johanna Gapany, 31 ans, qui vient d’écrire l’histoire dans son canton. La PLR est devenue dimanche la première sénatrice fribourgeoise. Et celle qui prive les démocrates-chrétiens d’un fauteuil qu’ils détenaient depuis 1857. Une éternité.

Cette issue inespérée s’est longtemps fait attendre en raison de couacs techniques. Mais alors que ce cafouillage faisait passer les militants PLR par l’ascenseur émotionnel, Johanna Gapany restait calme. «Je me suis endormie samedi soir en me disant que la prime au sortant allait profiter au PDC, nous confie-t-elle au lendemain de son exploit, désormais validé par la Chancellerie. En fait, je n’avais rien à perdre. Quand j’ai vu que je pouvais gagner, je me suis dit que ce serait génial, mais dans une élection, il faut être prêt à accepter tous les résultats.»

Une famille non politisée

Dans ce premier contact, on comprend vite que Johanna Gapany est une politicienne déjà bien aguerrie. «Dans la campagne, elle a fait étalage de la maîtrise à la fois de ses nerfs et des réseaux sociaux», écrit Serge Gumy, rédacteur en chef de «La Liberté». Au téléphone, les réponses de la Bulloise fusent avec assurance et il est parfois difficile de la couper. Un mélange de spontanéité et de perfectionnisme, qui colle à son image télégénique de femme blonde souriante, mais déterminée. «J’ai voulu faire une campagne autrement, plus humaine, en jouant sur ma personnalité et pas avec la machine de guerre des partis. Je pense que c’est ça aussi qui a séduit les électeurs.»

Elle a beau avoir à peine dépassé la trentaine, Johanna Gapany a déjà une jolie carrière politique. «Elle la mène tambour battant», reconnaît Jacques Bourgeois, qui fut un temps pressenti pour cette course aux États, avant de lui laisser la place. Le conseiller national ne tarit pas d’éloges sur elle. «Il fallait la voir lors des débats, elle avait bossé ses dossiers et régatait avec Christian Levrat ou Beat Vonlanthen. Et dès son élection, on l’a vu tout de suite revêtir le costume de sénatrice. Pragmatique, elle prenait déjà ses responsabilités. Ça ne m’étonne pas, elle baigne depuis longtemps en politique.»

«Elle a de l’ambition, mais apporte aussi cette fraîcheur que les gens attendent» Claudine Esseiva, ex-secrétaire générale des Femmes PLR

Issue d’une famille non politisée mais active dans les sociétés locales, Johanna Gapany grandit à La Tour-de-Trême. Son père est agriculteur. Elle étudie à la Haute École de gestion de Fribourg, et travaille aujourd’hui comme chargée de communication. Son engagement «politique» commence avant sa majorité, lorsqu’elle combat la fusion de La Tour-de-Trême avec Bulle. Mais c’est un peu par hasard qu’elle adhère au PLR, après avoir fait une tournée des partis pour voir lequel lui correspondrait le mieux. En 2016, elle devient coprésidente des Jeunes PLR avec Andri Silberschmidt (ZH), qui vient aussi de décrocher un siège au National. En parallèle, elle gravit les échelons de la politique locale, avec une élection au parlement cantonal et à l’Exécutif de Bulle. Pour le grand saut sous la Coupole fédérale, elle devra toutefois améliorer son allemand.

Si la victoire de Johanna Gapany s’inscrit dans ce désir de politiciens plus jeunes et féminins, un événement a boosté sa campagne: l’émission de la RTS «C’est ma Suisse». «Après cette apparition, les gens me reconnaissaient dans la rue, raconte-t-elle. Du jour au lendemain, ça devenait beaucoup plus facile d’entrer en contact et d’échanger.»

«J’ai les pieds bien sur terre»

«Décrocher ce siège était impossible, et pourtant elle l’a fait», réagit Claudine Esseiva, ex-secrétaire générale des femmes PLR, qui a donné des conseils à Johanna Gapany pour la préparer aux débats. «Elle a de l’ambition, mais apporte aussi cette fraîcheur que les gens attendent. Il se dégage de sa personne une grande solidarité. Quand elle est là pour quelqu’un, elle l’est vraiment.»

Philippe Nantermod la connaît aussi très bien. «Johanna et moi, nous sommes collègues de parcours politique. Elle m’a succédé aux jeunes PLR, et aujourd’hui encore nous sommes proches. Alors forcément, c’est une grande joie.» Le Valaisan, vice-président du PLR suisse, se dit d’ailleurs peu surpris de la retrouver à Berne. «Quand le PLR fribourgeois a eu l’audace de la présenter, je me suis dit qu’elle pouvait créer la surprise. Elle, elle n’y croyait pas. Elle est brillante, mais parfois trop modeste, et surtout elle sait mieux arrondir les angles que moi.»

Parmi les centaines de remerciements qu’elle a reçus, Johanna Gapany retient-elle un message? Elle hésite. «Il y en a beaucoup de personnels. Une personne m’a dit que mon élection lui faisait à nouveau croire en la politique, car ce n’était pas toujours les partis qui gagnaient, mais aussi les personnes. Ça, ça vous touche.»

Le temps d’un instant, on sent la femme apparaître derrière la politicienne. Est-elle encore un peu sur ce nuage qui l’a portée vers les sommets? «J’ai énormément de respect devant la tâche qui m’attend. Et je veux la mener à bien par respect pour ceux qui m’ont élue. Ce matin, j’ai les deux pieds bien sur terre.»