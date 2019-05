L’USS lance la bataille contre le travail temporaire précaire

Une conférence de presse de l’Union syndicale suisse (USS) tournait auparavant à l’attaque de paupières. L’ancien président Paul Rechsteiner expliquait pendant quinze longues minutes – quand on était chanceux – les tenants et les aboutissants d’un problème. Un retour sur les aléas des vingt dernières années était un passage obligé. En allemand, bien sûr.

Changement d’époque lundi matin à Berne. Le nouveau président, l’ancien conseiller d’État vaudois Pierre-Yves Maillard, tient sa première conférence de presse syndicale. Il ne tourne pas autour du pot mais se montre clair et concis. Sa nouvelle bête noire: le travail temporaire. «Celui-ci est parfois choisi, mais dans la grande majorité des cas, les personnes aimeraient avoir un emploi fixe.» Il décrit le statut d’intérimaire comme «une situation à risques»: salaire inférieur de 10 à 15%, pas de droit à être défendu ni intégré dans l’entreprise, pressions à cause d’un contrat précaire.

Selon Pierre-Yves Maillard, les employés fixes ne peuvent pas s’en laver les mains. Car «l’emploi temporaire permet aussi de mettre tous les salariés en concurrence et de tirer les salaires vers le bas». À propos de salaires, il dénonce une situation «inédite et inquiétante». «Nous avons une croissance économique soutenue, un chômage bas… et pourtant les salaires réels baissent. C’est dangereux car les salariés ne vont plus adhérer longtemps à ce modèle économique où ils perdent à tous les coups.»

Le phénomène s’amplifie

Après avoir allumé la mèche, Pierre-Yves Maillard laisse le chef économiste de l’USS, Daniel Lampart, exploser la charge. Ce dernier a étudié l’évolution du travail temporaire. «Depuis le début des années 90, il a quintuplé en Suisse. Il atteint 2,6% du volume global du travail en 2018.» Une évolution qu’il explique par deux facteurs. Un: la Suisse met peu de restrictions au travail temporaire. Deux: le nombre des travailleurs détachés et frontaliers a augmenté du fait de la libre circulation des personnes.

«Parfois 50% de maçons temporaires à Genève»

Les syndicats veulent-ils interdire ce travail temporaire accusé de tous les maux? «Non, tranche Vania Alleva, présidente du syndicat Unia. C’était une demande syndicale il y a trente ans. Elle n’est plus d’actualité.» Elle veut en revanche lutter contre les abus. Un exemple? «Sur les chantiers à Genève, parfois plus de 50% des maçons sont engagés à titre temporaire.» Elle estime que cela peut poser des problèmes de sécurité. Elle note, en se basant sur l’étude de l’USS et sa comparaison internationale, que «le travail temporaire n’augmente que lorsqu’il permet la surexploitation du travail concerné».

Giorgio Tuti, vice-président de l’USS, termine le travail de sape contre le boulot temporaire en s’intéressant aux anciennes régies publiques. Il note que Swisscom a une part de travail intérimaire de 8,6% et que La Poste emploie 1000 temporaires en temps normal et bien plus à Noël ou à Pâques. Il rappelle que les CFF ont été pris la main dans le sac en ayant engagé un nettoyeur «temporaire»… pendant seize ans.

Que veut l’USS? Elle réclame des conditions de travail identiques pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Elle veut aussi que la Confédération et les Cantons fixent des plafonds pour la part d’employés temporaires travaillant dans le domaine des marchés publics.

Reste à savoir si les syndicats ne peignent pas le diable sur la muraille. Après tout, une CCT a été signée avec les patrons pour encadrer le travail intérimaire (lire l’encadré). Et puis il n’y a que 2,6% de volume de travail occupé par le temporaire. Pas de quoi effrayer les foules, non? Daniel Lampart rétorque que cela fait tout de même environ 7% des travailleurs, soit environ 360 000 personnes. «C’est la tendance qui nous inquiète. On est sur une pente dangereuse», conclut Pierre-Yves Maillard. (TDG)