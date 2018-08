Il est finalement revenu sur ses propos. Après le tollé provoqué jusque dans son propre camp, le président du PDC Suisse et conseiller national Gerhard Pfister présente ses excuses pour ses tweets visant son collègue Carlo Sommaruga (PS/GE). Dimanche soir, sur le réseau social, il avait qualifié le Genevois «d'hypocrite» et «d'antisémite» en raison, selon Gerhard Pfister, de son soutien à un boycott d'Israël.

Dans nos colonnes, le président du PDC Suisse dit assumer son discours. Mais lundi soir peu avant 22 heures, toujours sur Twitter, il a finalement admis que ses mots étaient allés trop loin: «Mes tweets, @CarloSommaruga, vous ont frappés hier et vous ont choqués. Mon choix de mots n'était pas approprié et sans nuances. Pour cela je présente mes excuses. En la matière, je continuerai à critiquer, mais je ne viserai plus la personne. Désolé.»

Meine Tweets, @CarloSommaruga, von gestern haben Dich getroffen und empört. Meine Wortwahl war nicht angemessen und undifferenziert. Dafür entschuldige ich mich. In der Sache werde ich weiterhin Kritik üben, aber nicht mehr auf die Person zielen. Sorry. — Gerhard Pfister (@gerhardpfister) 13 août 2018

(TDG)