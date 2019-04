En pleine campagne de vote, Ueli Maurer claque la porte

Un conseiller fédéral quitte un plateau télé fâché alors qu’on y parle de votations. C’est extraordinaire et c’est arrivé lundi dans les studios de l’émission «ECO» de la télévision alémanique SRF, la cousine de la RTS. Le président de la Confédération et grand argentier Ueli Maurer devait enregistrer un entretien vers midi pour diffusion le soir même. Le sujet: la votation du 19 mai prochain sur la réforme de la fiscalité des entreprises et le financement de l’AVS (RFFA), que le ministre UDC défend aux côtés d’Alain Berset.

Mais l’entretien n’a jamais eu lieu. Le conseiller fédéral a en effet quitté le studio après qu’on lui a fait visionner la présentation des enjeux du vote préparée par les journalistes de l’émission. Ce qui a mis le feu aux poudres? À partir de là, il y a la version de la SRF et celle du conseiller fédéral.

Dent contre la presse

Selon le présentateur d’«ECO» Reto Lipp, deux phrases prononcées dans le reportage auraient «dérangé» Ueli Maurer. Les voici: «Cette réforme fiscale serait du vieux vin dans de nouveaux flacons, disent les critiques. La RIE III qui a échoué en 2017 devant le peuple reviendrait dans un nouvel emballage.» Toujours selon Reto Lipp, Ueli Maurer aurait par ailleurs peu goûté l’intervention d’un professeur d’économie de l’Université de Lucerne dans le reportage. Ce dernier est présenté comme un critique du projet, alors qu’il ne s’y opposerait pas sur le fond. Dans l’émission diffusée lundi soir, Reto Lipp résumait la situation ainsi: «Ueli Maurer n’a pas voulu répondre à nos questions critiques.»

Et pour le ministre, que s’est-il passé? «Les conditions ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu. C’est pourquoi le président de la Confédération a renoncé à l’interview avec «ECO», indique son service de communication. Quelles conditions précisément? Au bout du fil, le porte-parole refuse d’entrer dans le détail. Il estime que cet épisode appartient désormais au passé.

Cette nouvelle bisbille résonne pourtant d’une manière particulière. Ce n’est pas la première fois qu’Ueli Maurer quitte un plateau télé. L’UDC, auteur des campagnes les plus chocs du parti lorsqu’il en était le président, juge régulièrement les journalistes tendancieux et irrespectueux à son égard. Il garde notamment une dent contre la presse suite à ses échecs en votations populaires sur le Gripen et sur la précédente réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III). Mais un épisode très personnel aurait encore renforcé le ministre dans sa conviction, nous soufflent des sources proches à Berne. Le procès très médiatisé de l’un de ses fils dans le canton de Zurich, l’an dernier, l’a heurté: si lui est un personnage public, son garçon ne l’est pas.

Le «Trump» suisse?

L’épisode de lundi s’inscrit aussi dans un contexte politique plus large. Il symbolise le bras de fer larvé qui oppose le service public médiatique à l’UDC outre-Sarine. Les réseaux sociaux le disent mieux que personne. Sur Twitter, on trouve autant d’internautes qui désapprouvent l’attitude d’Ueli Maurer face à l’émission «ECO», la qualifiant de «comportement à la Trump», indigne de sa fonction, que de personnes qui estiment que le président de la Confédération a bien fait, vu «comme la SRF parle de l’UDC».

Cette tension a gagné en intensité suite aux dernières élections zurichoises perdues par le parti. Le président Albert Rösti a mis la faute sur la SRF et proposé de réduire la redevance radio-TV de moitié. «La télévision d’État a fait de la grève du climat un champ de propagande comme jamais auparavant», affirmait-il dans le «Tages-Anzeiger» au lendemain de la déroute agrarienne au profit des forces vertes.

«Une catastrophe»

Ueli Maurer avait-il cet historique personnel et politique en tête au moment de quitter le studio lundi? Ce qui est sûr, c’est que les partisans de la RFFA, qui attendent de la part du ministre un effort d’explications sur un sujet relativement complexe, sont pour la plupart dépités par cette attitude. «C’est une catastrophe. Si on gagne le 19 mai, c’est malgré lui», glisse l’un d’entre eux.

«Il est difficile de savoir si cet épisode aura un impact sur la campagne, mais c’est tout à fait possible», affirme le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD), qui défend lui aussi la réforme fédérale. Tout en précisant qu’il ne connaît pas les circonstances de la brouille entre la SRF et Ueli Maurer, il précise: «Je pars du principe qu’on peut quitter une émission lorsque quelque chose de grave se produit au niveau éthique par exemple. Mais même si vous estimez que le journaliste n’a pas bien fait son travail ou est partial, c’est votre job d’être là pour essayer de faire valoir votre opinion.» Et d’ajouter: «Ueli Maurer est un membre du gouvernement. Dans son rôle, il doit dépasser ses coups de sang.»

La conseillère nationale Élisabeth Schneider-Schneiter (PDC/BL) a le cœur qui balance. «D’un côté, je trouve que c’est très dommage qu’Ueli Maurer n’ait pas saisi cette opportunité pour expliquer l’importance de cette réforme pour toute la Suisse. Mais en même temps, on oublie parfois que les conseillers fédéraux sont des êtres humains comme vous et moi, avec des émotions.»

Ueli Maurer pourra encore s’offrir une séance de rattrapage, avec «Arena», l’émission politique phare de la SRF. Il est toujours prévu qu’il y participe, en tout cas à ce stade, indiquent mardi ses services. (TDG)