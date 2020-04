Des élus fédéraux veulent-ils être payés sans avoir siégé?

Des élus fédéraux veulent se sucrer sans siéger. C’est du moins ce qu'affirme le «SonntagsBlick» qui a lancé ce pavé dans sa dernière édition dominicale. Le journal affirme que des parlementaires de gauche ont demandé à être indemnisés pour des séances de commission et pour la session parlementaire d’avril qui n’ont pas pu se tenir en raison de la pandémie.

Le journal cite la conseillère nationale verte Irène Kälin, membre de la délégation administrative, qui atteste de ces demandes. La présidente du Conseil national, Isabelle Moret, confirme, elle, que la délégation administrative n’a pas encore pris de décision sur ce thème.

«J’ai honte de ces élus»

À peine publié, l’article provoque un déchaînement de passions politiques. La droite tire à boulets rouges contre ces parlementaires sur Twitter. «J’ai honte de ces élus, s’emporte Christian Wasserfallen (PLR/BE). Ils devraient s’expliquer devant tous ceux qui luttent pour survivre.» Hans-Peter Portmann (PLR/ZH) en rajoute une couche: «Le peuple souffre et la gauche caviar pense à son propre intérêt.»

Au PDC, Philipp Kutter s’indigne également. «Des secteurs de l’économie sont à terre, la Suisse est menacée d’une récession et certains parlementaires se battent pour leurs indemnités perdues? On voudrait renforcer des préjugés sur les élus qu’on ne s’y prendrait pas autrement…» Chez les Verts, on fait profil bas. La présidente, Regula Rytz, intervient et se dit complètement d’accord avec les critiques à l’égard de ces demandes.

Qui sont les moutons noirs?

Lukas Reimann (UDC/SG), sentant monter la colère de la vox populi, veut connaître le nom des moutons noirs. S’appuyant sur la loi sur la transparence, il exige des Services du parlement de dévoiler l’identité de ces élus âpres au gain.

On en est là ce mardi à 14h quand un coup de théâtre intervient. Les services du parlement publient un démenti. Son titre en lettres capitales met les points sur les i: «Fausse information dans divers médias: il n’a pas été proposé de verser les indemnités journalières aux députés pour la troisième semaine de la session de printemps, qui n’a pas eu lieu.» «Fake news», jubile un cador socialiste qui ne souhaite pas être cité.

«Je n'ai pas inventé ces demandes!»

Le «SonntagsBlick» s’est-il planté dans les grandes largeurs et a-t-il trompé le public? «Non, répond Reza Rafi. J’ai commis une erreur en disant qu’il y avait eu des demandes d’indemnités par écrit alors que les demandes n’ont été formulées qu’oralement. Mais ces demandes ont bien existé. Je ne les ai pas inventées! Elles m’ont été confirmées par Irène Kälin et par d’autres élus en off.»

Qu’en dit Mark Stucki, le responsable de la communication des Services du parlement? «Je ne peux pas exclure qu’il y ait eu des demandes orales. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a eu aucune demande écrite formelle dans ce sens. Nous nous devions de réagir car cette information a provoqué beaucoup de réactions du public envers le parlement.»

Affaire classée? Pas tout à fait. Jeudi, la délégation administrative devra décider comment elle défraie les parlementaires en ces temps de coronavirus. Avec des questions comme celle-ci: quel montant faut-il verser pour une séance de commission en mode digital?