Dans l'affaire Lauber, le doute profite encore à l'accusé

«C’est le suspens», lâche Jean-Paul Gschwind (PDC/JU), comme pour faire tomber la pression. Le Jurassien aura réussi à faire sourire les journalistes, mais pour le reste, ces derniers sont restés sur leur faim. La commission judiciaire dont il est le président a décidé de ne rien décider. Elle ne dira que mercredi prochain, si Michael Lauber doit être recommandé pour un nouveau mandat à la tête du Ministère public de la Confédération.

«Deux propositions étayées et argumentées de non-réélection ont été déposées, et nous avons laissé jusqu’à lundi à Michael Lauber pour se positionner, détaille Jean-Paul Gschwind, précisant que l’élection est toujours programmée au 25 septembre.

Si rien ne bouge sur le plan politique, un nouveau rebondissement s’est produit côté judiciaire. Et le bras de fer se poursuit entre Michael Lauber et l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC). Selon nos informations, cette dernière a décidé de faire recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, qui estimait illégale l'embauche d'un expert externe pour diriger l'enquête disciplinaire ouverte contre le procureur général de la Confédération.

Illégal?

«L’Autorité de surveillance du Ministère de la Confédération à besoin de clarté pour la suite, explique-t-on du côté de l'AS-MPC. C'est la raison pour laquelle elle fait recours». Si elle met en avant la sécurité du droit, cette décision alimente un peu plus encore le vaudeville judiciaire qui est en train de se jouer entre le procureur en chef et ceux qui sont censés contrôler son travail. «L'enquête disciplinaire se poursuit», précise encore l'AS-MPC.

L'ouverture d'une enquête disciplinaire est notamment liée aux rencontre informelles et non protocollées de Michael Lauber avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, alors que le procureur était encore chargé des enquêtes pénales liées aux scandales de corruption qui frappent la plus haute instance du football. L’Autorité de surveillance, dont les moyens humains sont limités, avait mandaté un expert externe, le professeur de droit Peter Hänni. Inacceptable, avait jugé le TAF, pour qui il n’y a pas de base légale pour «déléguer l’enquête disciplinaire à un tiers externe». Cette première «victoire» de Michael Lauber est aujourd'hui hypothéquée.