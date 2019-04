«Ce n’est pas grave si l’UDC perd aux élections fédérales»

Depuis les revers électoraux subis par l’UDC ces dernières semaines dans les cantons, le silence de Christoph Blocher dans les médias se faisait assourdissant. Le tribun de Herrliberg est sorti de sa réserve mardi, conviant la presse à Zurich. Prenant ses auditeurs par surprise, l’ancien conseiller fédéral n’avait pas préparé de grande annonce, ni même de présentation. Il a immédiatement donné la parole aux journalistes. «J’ai reçu tellement de demandes d’interviews. Je n’ai pas besoin de vous dire quelque chose, c’est vous qui avez besoin de me parler.»

Cliquer ici pour agrandir

Sourire aux lèvres, le doyen et stratège de l’UDC, 78 ans, a longuement répondu à toutes les questions autour du parti qu’il a porté au sommet, et qui se trouve dans une période de fortes turbulences à quelques mois des élections fédérales. Calme et bavard, il a tenté de montrer que son parti va bien et que la situation est sous contrôle, alors que la première formation politique de Suisse enchaîne les déboires dans les parlements cantonaux.

Rösti est «un bon président»

Albert Rösti reste-t-il la bonne personne pour mener l’UDC? «Oui, répond-il sans hésiter. C’est un bon président.» Au contraire de l’ancienne direction de la section cantonale zurichoise – poussée vers la sortie après la défaite. «Le travail n’était pas fait comme il faut.»

Les échecs cuisants subis à Zurich, mais aussi à Bâle-Campagne et à Lucerne, il les attribue en partie à la bonne santé économique du pays – «Quand ça va bien, les gens votent plus à gauche» – ainsi qu’à la résignation des électeurs. «Quand on gagne beaucoup, c’est normal qu’il y ait des pertes. Celles-ci étaient nécessaires. Le parti s’est un peu endormi, à présent il est réveillé.» Le choix du tonitruant et polarisant Roger Köppel comme candidat zurichois aux Conseil des États est cité en exemple: «Ça garantit que le parti ne s’assoupisse pas.»

Lors des récentes élections cantonales, les Verts ont connu une véritable poussée dans un contexte marqué par les grèves pour le climat. Pour l’heure, les forces écologistes semblent en mesure de poursuivre dans cette dynamique. L’UDC, de son côté, est divisée quant à la stratégie de campagne à adopter sur les questions du climat. En outre, ses thèmes de prédilection comme l’immigration sont passés au second plan. Et puis, les démocrates du centre ne sont pas les seuls à occuper le terrain sur le dossier européen.

Christoph Blocher le concède, le parti conservateur n’était pas prêt à réagir à l’importance prise par la question climatique, érigée à ses yeux, et avec l’aide des médias, en «religion». Selon lui, les préoccupations climatiques répondent toutefois à un «effet de mode» voué à disparaître des écrans radars de la politique, comme cela a été le cas, autrefois, s’agissant des inquiétudes autour de la mort des forêts. «Il faut attendre que l’euphorie passe.» Quand cela sera-t-il le cas? Il n’a pas la réponse. Mais avant cela, et en vue des élections fédérales, il estime essentiel que son parti alerte sur les dangers que représenteraient un glissement à gauche au parlement et les mesures climatiques qui s’ensuivraient.

L’ancien conseiller fédéral juge «insensées» les mesures et taxes voulues par la gauche pour lutter contre le réchauffement. Des mesures qui se traduiront par une hausse du prix de l’essence ou des frais de chauffage et qui pénaliseront la classe moyenne. La seule solution dans le domaine climatique reste la responsabilité individuelle et l’innovation. «Ce ne sont pas les Verts qui ont inventé la voiture électrique», lance-t-il.

Le discours est identique à celui de Roger Köppel, figure climatosceptique de son parti. Christoph Blocher fait-il lui aussi partie de cette catégorie? Le tribun esquive. «Je ne veux pas me mêler de discussions pseudo-scientifiques», dit-il. Ajoutant que le rôle de l’activité humaine dans le réchauffement est «hautement contesté».

La liberté avant tout

Interrogé sur la stratégie à adopter pour les élections d’octobre, Christoph Blocher reste convaincu que l’UDC doit poursuivre sur la ligne actuelle, plaçant la protection de la liberté au cœur de sa campagne. En combattant la signature de l’accord-cadre avec l’UE. Et en s’opposant aux mesures contre le réchauffement de la planète. Qu’en est-il des autres préoccupations de la population, comme la hausse des primes maladie? «On ne peut pas tout aborder. Et ce ne serait pas raisonnable d’introduire un nouveau thème cinq mois avant l’élection.»

Christoph Blocher ne se hasarde pas à un pronostic, mais assure qu’il ne trouvera «pas grave si l’UDC perd». (TDG)