Plusieurs cantons privés de numéro d'urgence

Les numéros d'urgence 117, 112, 144 et 118 sont en panne dans plusieurs cantons suisses. Le réseau fixe de Swisscom serait en cause, ont communiqué via Twitter plusieurs polices municipales et cantonales.

Le réseau fixe de Swisscom connaît actuellement d'importantes perturbations dans toute la Suisse. Les numéros d'urgence (112 - 117 - 144) ne sont plus accessibles. — Police vaudoise (@Policevaudoise) February 11, 2020

Pour l'heure, les cantons de Vaud, du Jura, du Tessin, de Bâle-Campagne, de Zurich ainsi que les villes de Winterthour et Saint-Gall ont fait part de cette panne. Tous appellent à les contacter via des numéros de téléphone mobile en cas d'urgence. (ats/nxp)