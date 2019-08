Plus de 40'000 éclairs enregistrés en Suisse

De violents orages ont frappé la Suisse mardi. Plus de 40'000 éclairs ont été enregistrés. Deux d'entre eux ont touché des avions de Swiss. D'autres ont provoqué des incendies à Schaffhouse et l'arrêt temporaire de la centrale nucléaire de Beznau (AG).

Le canton le plus touché a été celui de Berne, avec plus de 7600 éclairs, a indiqué MeteoNews dans un communiqué publié mardi soir. Il est suivi par ceux de St-Gall et de Zurich.

Les coups de foudre ont été accompagnés localement par d'importantes précipitations. A Oberneunforn (TG), il est tombé 53 millimètres de pluie en 24 heures. A l'aéroport de Zurich-Kloten, 49 millimètres ont été mesurés, ce qui correspond presque à la moitié du total des précipitations enregistrées pour l'ensemble du mois d'août (108 mm).

En revanche, en Suisse romande et dans l'Oberland bernois notamment, le soleil a pointé le bout de son nez entre les orages du matin et ceux de l'après-midi. Les températures sont alors montées en flèche. Le mercure a atteint 30,2 degrés Celsius à Genève.

Réacteur de Beznau arrêté

Vers 01h34, une sous-station de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), est tombée en panne à cause de la foudre. Le courant produit par la centrale ne pouvant plus être transporté, le réacteur du bloc 1 s'est arrêté automatiquement et le réacteur du bloc 2 a réduit sa puissance.

A 03h50, la puissance du second réacteur a pu être à nouveau augmentée, a indiqué l'exploitant Axpo. Le réacteur numéro a été reconnecté au réseau vers midi.

Ganz im Norden der #Schweiz gab es letzte Nacht kräftige #Gewitter. Pro Stunde haben sich seit Mitternacht über der Schweiz rund 1'000 Blitze entladen, also fast 6000 #Blitze bis 06.00 Uhr. Am meisten im Kanton #Thurgau (2000), gefolgt vom Kanton #Zürich (1000) Bild: D. Kurz (rv) pic.twitter.com/0ZxqcGNFs6 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

Quelques-uns des 40'400 coups de foudre ont également provoqué des incidents à l'aéroport de Zurich. Pour des raisons de sécurité, aucun employé n'a été autorisé à sortir et à préparer les appareils pour le décollage entre 07h00 et 08h12. La foudre ne présentait toutefois aucun danger pour les avions. Ceux qui arrivaient ont donc pu se poser sans problème.

Deux avions de la compagnie aérienne Swiss ont été touchés par la foudre peu après leur décollage. Le premier se rendait à Amsterdam. L'appareil, un Airbus A321 avec 165 passagers à bord, est revenu à son point de départ.

Passagers pas en danger

Les passagers n'ont jamais été en danger, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de Swiss, confirmant une information du site en ligne 20minuten.chs. Les pilotes n'ont constaté aucun problème avec l'appareil, mais ils ont préféré faire demi-tour. L'A321 avait décollé avec plus de 90 minutes de retard en raison du danger de foudre.

Le deuxième appareil a été touché par la foudre est aussi un A321. Il venait de décoller en direction de Lisbonne. Il y avait 158 passagers à bord. Là aussi, les pilotes n'ont constaté aucun problème avec l'appareil, mais ils sont revenus à Zurich pour des vérifications. C'est une procédure normale dans un tel cas, a indiqué le porte-parole.

Les éclairs ont également provoqué des incendies. Deux d'entre eux sont tombés sur une maison et un immeuble d'habitation à Schaffhouse, embrasant les greniers. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les incendies.

Quant aux orages de mardi après-midi, ils ont fait tomber des arbres et inondé des caves dans le canton de Berne. La police cantonale bernoise a reçu 45 avis de dommages entre 15h00 et 17h00. (ats/nxp)