Plus de 1500 élèves se lancent un défi écologique

Près de 80 classes gymnasiales de toute la Suisse participent au premier «Ecotrip Challenge». Le but est que les 1560 élèves inscrits limitent autant que possible les émissions de CO2 de leurs voyages, vacances familiales comprises.

Après les vacances d'automne, tous les élèves peuvent enregistrer pour la première fois leurs trajets et faire estimer leurs émissions de CO2, écrit ce jeudi l'organisatrice du concours, l'Association transports et environnement (ATE). Le premier classement intermédiaire sera publié à la mi-novembre et régulièrement mis à jour, jusqu'à la désignation des lauréats du premier Ecotrip Challenge, dans moins d'un an.

Plusieurs prix pertinents

La classe qui aura émis le moins de CO2 par personne remportera le premier prix: un billet Interrail d'une valeur de 250 francs pour chaque élève. La classe qui aura le plus amélioré son bilan CO2 recevra le prix «Best Progress», soit un chèque CFF d'une valeur de 100 francs pour chaque élève.

Enfin, le prix «A la force du mollet» ira aux élèves de la classe qui aura effectué en moyenne le plus grand nombre de kilomètres à pied ou à vélo, un bon CFF d'une valeur de 50 francs pour chaque élève. (ats/nxp)