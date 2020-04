Les piscines publiques resteront fermées jusqu’au bout du printemps

Les personnes qui auront profité ces derniers jours de se dégourdir les jambes à proximité d’une piscine municipale auront peut-être remarqué que de rares travailleurs esseulés s’activent autour des bassins. Le signe d’une ouverture maintenue à la mi-mai, comme chaque année? «Il s’agit seulement de travaux de maintenance habituels, effectués cette année dans le respect des dispositions fédérales et cantonales, tempère Patrice Iseli, chef du Service des sports de la Ville de Lausanne. Il n’est en aucun cas question pour le moment d’une mise en route des infrastructures pour la saison estivale.»

La réouverture des infrastructures sportives publiques n’est d’ailleurs toujours pas prévue dans le plan de déconfinement par étapes mis en place par le Conseil fédéral. Les amateurs de bassins chlorés extérieurs devront donc encore patienter. «Début juillet? Début août? Nous ne savons absolument pas quand on pourra ouvrir, déplore Patrice Iseli. Certaines rumeurs disent même que cette année pourrait être blanche… Cela dépendra non seulement des décisions prises par la Confédération mais aussi des opérations de mise en service des piscines.»

Longue mise en route

Même si le Conseil fédéral décidait d’autoriser l’ouverture des piscines à la mi-mai, les bassins lausannois ne seront pas prêts à être utilisés avant le mois de juillet, dans le meilleur des cas. «Il nous faut entre 5 et 8 semaines pour leur mise en route, relève Oscar Tosato, municipal des Sports et de la Cohésion sociale. Pour éviter la concentration du public en un seul lieu, si nous ouvrons, nous voulons le faire simultanément pour tous nos bassins.»

Soit, pour Lausanne, ceux des quatre piscines de quartier (Vieux-Moulin, Boisy, Montétan et Bellevaux) ainsi que des deux «grandes», Bellerive et Montchoisi, cette dernière nécessitant plus de temps pour être opérationnelle, en raison de sa double utilisation, patinoire en hiver et piscine en été. «Et il faut aussi régler la machine à vagues», ajoute le municipal.

Mais il n’y a pas que les infrastructures techniques qui exigent un délai de mise en route. Le facteur humain prend lui aussi du temps. «Chaque année, rien qu’à Lausanne, nous devons engager 40 garde-bains saisonniers de la mi-mai à la mi-septembre pour assurer le bon fonctionnement de nos piscines municipales, rappelle Oscar Tosato. Pour le moment, ces embauches sont gelées. De plus, concernant les frontaliers qui sont nombreux parmi nos saisonniers, les directives fédérales et cantonales indiquent qu’aucune demande de permis de travail ne pourra être déposée avant le 15juin 2020 – (Ordonnance 2 COVID-19), ce qui rend le recrutement encore plus incertain et difficile.»

Une priorité

Le municipal a fait de la réouverture des infrastructures sportives publiques sa priorité, afin de répondre aux besoins de la population qui aura «particulièrement envie de se détendre et de pratiquer une activité physique» après le semi-confinement.

Et si la réouverture peut se faire au mois de juillet, combien de personnes pourront utiliser les bassins simultanément? Les vestiaires seront-ils accessibles? «Comme c’est le Conseil fédéral qui a ordonné la fermeture de toutes les installations sportives publiques, c’est aussi lui qui indiquera quand elles pourront à nouveau ouvrir et selon quelles conditions.»