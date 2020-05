La piscine de Tramelan restera fermée cet été

La piscine en plein air de Tramelan, dans le Jura bernois, n'ouvrira pas cette année en raison de l'incertitude liée au Covid-19 et aux prescriptions imposées pour toute ouverture. Tramelan est l'une des premières communes de Suisse à prendre une telle décision.

Les autorités de cette commune de plus de 4600 habitants ont annoncé jeudi avoir pris «la mort dans l'âme» cette décision. Le Conseil municipal s'est dit conscient de la frustration que provoque l'interdiction d'accéder à la piscine.

C'est sur la base des décisions du Conseil fédéral et des normes édictées par l'association des piscines romandes et tessinoises en cas d'ouverture que Tramelan a décidé de ne pas ouvrir cette installation au cours de la saison d'été.

Limitation du nombre d'entrées

Pour laisser ouvert l'accès au public tout en étant conforme aux dispositions sanitaires, les autorités communales auraient dû entre autres limiter le nombre d'entrées, le nombre de baigneurs par bassin et le temps de baignade.

Les jeux et les plongeons n'auraient pas non plus été autorisés dans les bassins ainsi que les conversations de baigneurs dans une même ligne d'eau. En matière de traitement d'eau, le chlore aurait dû être injecté à un niveau maximum en permanence.

L'ouverture de cette installation aurait signifié l'engagement d'une dizaine de personnes supplémentaires et la mise en place d'un dispositif sécuritaire très lourd. Les conséquences financières et organisationnelles ont été jugées disproportionnées.

Appliquer les mesures sanitaires

D'autres communes en Suisse pourraient suivre l'exemple de Tramelan, estime Martin Enz, membre de l'association des piscines couvertes et ouvertes. Les établissements étudient la façon dont ils peuvent le plus méticuleusement appliquer les mesures sanitaires, explique Martin Enz.

L'association des piscines couvertes et ouvertes n'avait pas jeudi connaissance d'un cas semblable à celui de la commune du Jura bernois. Elle précise avoir élaboré un concept de protection qui prévoit une ouverture progressive adaptée d'une part aux clubs sportifs et aux athlètes individuels et, d'autre part, au grand public.

La plupart des piscines extérieures en Suisse voulaient initialement ouvrir lundi prochain, à la même date que l'année dernière. Elles pourront le faire mais uniquement pour accueillir les clubs, les groupes organisés et si nécessaire les écoles. Les directives du Conseil fédéral devront être appliquées.

Pour le grand public, les piscines en plein air n'ouvriront que le 8 juin. Mais les responsables des infrastructures devront veiller au respect des mesures sanitaires, et en particulier l'interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes. (ats/nxp)