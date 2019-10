Pionnier du fait divers, le «Blick» fête ses 60 ans

Des titres en taille 72, des couleurs flashy et des bannières clignotantes. En cas de réveil difficile, ouvrir le Blick de bon matin peut s’avérer plus efficace qu’un café serré. Véritable institution en Suisse alémanique, le journal à l’allure criarde fête ce lundi ses 60 ans, soit plus de 21 000 éditions et plus d’un demi-million d’articles produits.

L’ADN du journal se décline en quelques mots: fait divers, scandales, politique, sport et sexe. «La mission du «Blick» est d’être le plus proche possible de son lecteur, souligne son rédacteur en chef, Christian Dorer. Nous cherchons toujours à être les premiers sur le terrain, et à fournir l’information avant la concurrence.»

L’amour du fait divers

Dès sa première publication, le 14 octobre 1959, le Blick détonne dans le paysage médiatique suisse. La toute première «Une» est consacrée à un fait divers genevois, une sordide affaire de meurtre d’enfant au Grand-Saconnex. «Aucun média ne traitait du fait divers auparavant, à l’époque seul le «Blick» le faisait», rappelle Christian Dorer.

Là où la presse suisse affiche une certaine pudeur, le journal de boulevard enfonce le clou. À l’époque, lorsque que le «Blick» raconte une histoire, il livre les noms des victimes et souvent celui des meurtriers, toutes les photos, floutées ou non, qu’il parvient à se procurer, et l’histoire dans ses moindres détails, même les plus sordides. Pour la première fois, les journalistes retranscrivent les larmes et la douleur des proches.

L’enquête est mise au premier plan.

Au point de développer des obsessions chez certains journalistes, qui vont parfois jusqu’à résoudre des affaires à la place de la police. Au début des années 2000, le chroniqueur judiciaire Viktor Damman démasque le véritable tueur d’une jeune argovienne assassinée 22 ans plus tôt. La police avait attribué à tort le meurtre à un autre tueur en série. La justice a fini par donner raison au journaliste en 2007.

Engagé politiquement

C’est la toute l’ambivalence du titre: le canard présente souvent une forme superficielle, capable de lancer des notifications «push» à des heures tardives annonçant à quelle candidate bienheureuse le «Bachelor» a bien voulu concéder sa rose. Mais il ne néglige pas pour autant le fond. Lorsqu’il touche à la politique, le Blick se plaît certes, par amour du scandale, à soulever des lièvres. Parfois en allant trop loin, ce qui lui vaut plusieurs condamnations au compteur.

Mais au-delà du goût pour la polémique, le journal tente de donner des impulsions, voire se lance carrément en campagne. Récemment, la rédaction a milité – avec succès – contre l’extension du droit à l’exportation d’armes dans les pays en conflit voulue par le Conseil fédéral. «Nous voulons afficher des opinions, des positions fermes, commente Christian Dorer. C’est ce qui nous démarque des journaux gratuits, qui ne proposent que des faits.» En 2014, le «Blick» se lance à la recherche d’un huitième conseiller fédéral, directement élu par ses lecteurs, chargé de secouer le cocotier de la politique suisse.

En 1971, le journal se positionne clairement en faveur du suffrage féminin. Lorsque les femmes l’obtiennent enfin, le «Blick», toujours soucieux de ne jamais laisser passer une provocation, fête l’événement en publiant une photo de femme dénudée, tenant un bouquet de fleurs. Au dessus, le titre: «Merci pour les roses!»

Le sexagénaire s’adoucit

Car le «Blick», c’est aussi d’innombrables photos de fesses dénudées et de tétons qui se font la malle, surmontés de cheveux permanentés rappelant l’esthétique de l’érotisme allemand des années 80-90. Un héritage, sans doute, du «Bild» allemand dont se sont inspirés les créateurs du «Blick». Ainsi le 14 avril 1972, on débat en première page du «difficile dilemme du soutien-gorge», - faut-il l’abandonner ou non, deux visions du monde s’affrontent - photo détail à l’appui des deux camps opposés. Dans les années 80, le rédacteur en chef de l’époque Peter Uebersax lance les «Blick Girls», offrant aux Frau Müller les moins pudiques de dévoiler une bonne partie de leur anatomie à la Suisse alémanique entière.

Les «stars du jour» ont disparu en 2016. «Heureusement!, s’exclame Christian Dorer. Ce n’était plus du tout dans l’ère du temps. Les filles de la page 3 étaient un reliquat d’une autre époque, celle où notre lectorat était essentiellement masculin. Aujourd’hui, nous cherchons à gagner des lectrices, et je doute que c’est ce qu’elles souhaitent voir en ouvrant leur journal. Et les hommes peuvent aujourd’hui aller sur internet pour voir ce genre de photo.»

Blick s’adapte à l’ère du temps et s’est adouci. «Nous sommes beaucoup moins agressifs qu’auparavant. Nous ne montrons plus les photos de victimes d’un accident, par exemple, ni les détails de la vie privée des politiciens si ceux-ci n’impliquent pas leur travail. Les gens ne veulent plus de cela. Le respect de la sphère privée est devenu plus important.» De l’autre côté, les médias traditionnels se sont également rapprochés du journal de boulevard. «Aujourd’hui, même la «NZZ» parle de meurtres et de la météo, souligne Christian Dorer. C’était impensable auparavant.»

Première «Live-TV»

Même s’il souffre de la crise qui touche l’ensemble de l’industrie des médias, le «Blick» réussit plutôt bien son virage numérique. Il possède aujourd’hui pendant la semaine davantage de lecteurs sur ses éditions numériques que sur papier. Le quotidien est le deuxième plus lu de Suisse, après le «20 minuten». Pour exploiter ce nouveau vivier, le journal lancera début 2020 la première «live TV» de Suisse, une chaîne d’information vidéo en ligne en continu. Ringier espère ainsi capter le marché publicitaire et assurer la pérennité du titre.