Une pétition demande à Federer d'agir auprès de Crédit Suisse pour le climat

Les activistes du climat font monter la pression sur Roger Federer et Crédit Suisse, alors que la sentence concernant leur action va tomber aujourd'hui dans leur procès avec la banque au tribunal de Renens. Douze jeunes avaient transformé une succursale de la banque en court de tennis en novembre 2018. Une deuxième salve de tweets #RogerForClimate prie cette fois le champion de tennis de passer à l'action. Roger Federer avait répondu à la première campagne de tweets du 8 janvier #RogerWakeUpNow en déclarant samedi vouloir «utiliser cette position privilégiée pour dialoguer sur ces questions importantes avec mes sponsors». Il était exhorté par des militants climatiques vaudois à demander au Crédit Suisse de sortir des énergies fossiles. L’histoire a fait le tour du monde.

«Le Crédit Suisse ne répond pas aux lettres qu’on lui envoie», relève Asti Roesle, la chargée de campagne de Greenpeace, cité dans un communiqué des activistes pour le climat. C'est pourquoi ils se sont adressés à son ambassadeur, Roger Federer. Le 8 janvier, dès 10h10, #RogerWakeUpNow était le hashtag le plus fréquent en Suisse. Carola Rackete et Greta Thunberg notamment ont relayé le tweet lançant la campagne médiatique mondiale. Le «New York Times», mais ausi «L’Equipe »en France, «Gente» en Espagne ont repris l’information. Dans une vidéo, un ex-directeur du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), un banquier, s'adressent à lui.

Les activistes estiment dans ce communiqué que le Crédit Suisse est la banque helvétique qui a la plus mauvaise politique d’investissements en matière d’énergie fossile. C’est cette banque qui accompagne l’entrée en bourse de Saudi Aramco depuis décembre 2019, l’opération la plus importante jamais enregistrée au niveau mondial. C’est elle aussi qui a financé Adani corporation, très actif dans les centrales à charbon, à hauteur de plus de 200 millions USD entre 2014 et 2018. La banque est un soutien charnière de l'industrie de la fracturation du gaz du Texas . Ce goût du pétrole s’explique lorsque l’on sait que son principal actionnaire est le fonds souverain du Qatar.»

Dans une pétition en ligne intituléeRogerReveilleToi.ch, les activistes demandent à Roger Federer de se renseigner la crise climatique et la perte majeure de la biodiversité demander aussi fermement que possible au Credit Suisse de désinvestir du gaz, du charbon et du pétrole, tant pour les projets que pour les entreprises. Il exige que le Bâlois retire son partenariat avec le Crédit Suisse si ce dernier décidait de ne pas l'écouter. Cette pétition a obtenu plus de 7890 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes.