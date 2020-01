Un pédophile devra suivre une thérapie stationnaire

Allemagne La police allemande a découvert, par hasard, chez un homme de 44 ans un garçon dont la mère était sans nouvelles depuis plus de deux ans. Plus...

Saint-Gall La justice avait ordonné une mesure institutionnelle jusqu'à fin mai 2020 contre un sexagénaire condamné pour actes sexuels. Le TF admet le recours du Ministère public saint-gallois. Plus...

Enquête L'un des plus anciens sites pédophiles du «dark web» a été fermé par les autorités américaines et britanniques, qui ont mené un vaste coup de filet dans 38 pays différents. Plus...