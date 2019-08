Paysans condamnés pour avoir maltraité leur ouvrier

Le Tribunal de première instance des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné jeudi deux agriculteurs des Brenets (NE) à huit et six mois de prison ainsi qu'à des peines de 180 jours-amende, le tout avec sursis, pour avoir omis de porter secours à un Kosovar engagé au noir. Les paysans, une homme de 59 ans et son fils de 27 ans, ont été aussi reconnus coupables d'usure et de lésions corporelles graves par négligence, a précisé «Arcinfo».

Lors du procès, début juillet à La Chaux-de-Fonds, la procureure n'avait pas hésité à parler «d'esclavagisme moderne» en évoquant la situation de cet ouvrier en séjour illégal. Il avait été contraint de travailler jusqu'à 98 heures par semaine, sept jours sur sept, sans jamais avoir droit à un jour de congé en seize mois d'activité. Et pour une salaire de misère, selon ses dires: 2000 francs par mois, soit 5 francs de l'heure, en plus du gîte et du couvert.

Contrôles renforcés

Le 31 mars 2017, ce Kosovar âgé alors de 40 ans s'était blessé gravement au dos en chutant d'une trappe donnant sur la grange de l'exploitation. Les deux agriculteurs avaient alors refusé de le conduire à l'hôpital et l'avaient incité à mentir à la police pour expliquer son état. «Le fait que le père eet son fils n'ainent pas accompli les actes de secours qu'il convenait de prendre est particulièrement choquant», a souligné jeudi la présidente du tribunal, Muriel Barrelet, avant de prononcer le verdict.

Devant la gravité des faits, les autorités cantonales de Neuchâtel ont annoncé un renforcement des contrôles. Il s'agit notamment de faire repecter le salaire minimum, qui est cette année de 17,02 francs de l’heure dans le domaine agricole et viticole. Toute infraction aux dispositions légales entraînera une dénonciation pénale, a affirmé jeudi la Chancellerie d'Etat.