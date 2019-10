Patrimoine à l’abandon, les chalets d’Aï cherchent une seconde vie

Le petit hameau situé aux pieds des tours d’Aï et Mayen a tout du paysage de carte postale. La chose n’a pas échappé à la Direction générale vaudoise des immeubles et du patrimoine: l’ensemble construit entre les XVIII et XIXe siècles a été classé en note 1 (bien d’importance nationale) dès 1976. Ce patrimoine est pourtant fragile à plusieurs titres. Jeudi, le Conseil communal de Leysin a accepté de débloquer quelque 87 000 fr. pour rénover plusieurs de ces édifices tavillonnés. Les travaux doivent être menés sans délai, afin de permettre aux chalets de faire face aux rigueurs de l’hiver à venir.

Si le vote a été unanime, plusieurs voix se sont fait entendre pour regretter «des dépenses patrimoniales pour des atouts touristiques devenus inexploitables, donc sans utilisation créatrice de valeur», selon les mots de Claude Gaulis. L’élu du groupe Leysin pour tous déplore par ailleurs l’absence de soutiens financiers de l’État en la matière. «Si cet entretien n’est pas subventionné, on appauvrit progressivement les collectivités.» De concert avec Luc-Etienne Gagnebin (Forum socialiste), Claude Gaulis a enjoint la Municipalité à trouver une solution «pour la mise en valeur touristique de ce hameau qui doit rester vivant».

Destiné à l’origine à l’exploitation agricole, le lieu a été progressivement abandonné. À la fin du XVIIIe siècle, on y dénombrait 49 chalets, puis 38 en 1838. Il n’en reste désormais que quinze. Trois sont encore utilisés, dont un comme buvette et un autre comme local technique par la Commune.

Gîtes touristiques contestés

En 2012, une étude visant à réaffecter ces chalets en gîtes touristiques avait été lancée grâce à un crédit communal de 38 000 francs. Le projet avait essuyé de vives critiques émanant de l’UDC locale et des associations écologistes, le hameau étant situé au cœur d’une zone figurant à l’inventaire fédéral des paysages. «L’absence de subsides du Canton n’est pas la vraie problématique, réagit le syndic Jean-Marc Udriot. Ce patrimoine est précieux; il est du devoir de la Commune de l’entretenir. Mais lui trouver une nouvelle affectation ne sera pas simple. Le projet de gîtes n’est pas enterré mais il nous faudra trouver un concept et un partenaire privé capable de l’exploiter. Les normes qui le lui permettront seront strictes.»