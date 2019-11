Tous les patients transférés à l'hôpital de Rennaz

Le déménagement à l'Hôpital Riviera-Chablais de Rennaz (VD) s'est achevé vendredi. En trois semaines, ce sont 84 patients, dont 7 enfants, qui ont été transférés vers le nouvel établissement en provenance de Monthey, Montreux, Vevey et Aigle.

Au début du processus, l'hôpital prévoyait le déplacement de près de 200 patients. Mais pour éviter des transferts inutiles, «les services cliniques ont encouragé les retours à domicile et les transferts vers d'autres institutions en amont du déménagement», explique l'établissement dans un communiqué. Il précise que le déménagement «s'est bien déroulé».

Le voyage vers Rennaz s'est fait avec la collaboration de la protection civile, de transport handicap et des sociétés d'ambulances. Côté matériel, ce sont environ 33'000 m3 de mobilier, matériel et équipements qui ont été déménagés.

Les sites d'Aigle, Monthey (à l?exception de sa permanence médicale), Montreux et Vevey Samaritain ont désormais fermé leurs portes. Aigle et Montreux, qui abritent encore du personnel administratif, seront vidés, puis rendus à leurs propriétaires en vue de leur future affectation.

Le site d'Aigle sera vendu à l'Etat de Vaud en vue de la construction d'un gymnase. A Montreux, c'est un nouveau quartier qui sera bâti à la place de l'hôpital. Monthey et Vevey Samaritain seront rénovés avant d'accueillir chacun une clinique de gériatrie et réadaptation. Dans l'intervalle, les sites de Mottex et Vevey Providence restent en activité, puis seront eux aussi vendus.

A l'issue d'un processus de 20 ans, l'Hôpital de Rennaz avait été inauguré en août dernier. Le projet, qui a connu de nombreux soubresauts, a coûté 390 millions de francs. Le bâtiment, construit en bordure de l'autoroute, présente une capacité de 310 lits, extensible à 360 ainsi que 48 places ambulatoires. (ats/nxp)