Un pasteur bâlois souhaite la mort de Trump

L’affaire fait grand bruit en Suisse alémanique. Fâché par l’attitude du président Donald Trump dans la crise du Coronavirus, le pasteur Martin Dürr a émis sur Facebook à Pâques le souhait que le «dictateur fasciste soit tué», relate la «BaslerZeitung».

Les phrases rapportées par le journal semblent sans équivoque. Le pasteur bâlois ne comprend pas l’attitude du peuple américain. «Comment est-il possible qu’ils aient choisi un menteur narcissique pathologique et qu’ils continuent à l’adorer comme s’il était Dieu? À quel moment faut-il tuer un dictateur fasciste? Que faut-il de plus que les 10'000, et probablement bientôt 100'000 personnes qui meurent actuellement, simplement à cause de son désir pervers de rester au pouvoir et de son infinie avidité?»

Comme le régime nazi

Dans la foulée, le pasteur n’a pas hésité à faire une comparaison directe entre le régime nazi de Hitler, et les 90 millions d’Américains qui ont voté pour Trump en 2016. Face aux morts engendrés par le coronavirus aux États-Unis, Martin Dürr a également vanté la mémoire du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, qui constitue un bon exemple de la résistance de l’Église allemande face au régime hitlérien. Ce dernier avait notamment soutenu une tentative d’assassinat contre Adolf Hitler et l’avait payé de sa vie, qu’il termina dans un camp de concentration.

Coup d’État souhaité

Dans son message, Martin Dürr nuance aussi un peu ses propos. «Bien entendu, j’hésite à appeler au meurtre du tyran.» Même si sa ligne est claire, il semble que son modèle, Dietrich Bonhoeffer, l’inspire et le frustre à la fois, «parce que je ne pourrais jamais être aussi radical que lui.» Le point du vue du pasteur demeure toutefois très radical: «Aux États-Unis, seul un coup d’État peut empêcher une catastrophe encore plus grande», estime-t-il, dans des propos rapportés cette fois par le «Blick». Voilà une affaire qui n’a pas fini de faire parler.