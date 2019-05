Pas de grand gagnant au tirage du Swiss-Loto

Aucun joueur n'a découvert les six bons numéros du Swiss Loto de samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 20, 28, 32, 33 et 38. Le numéro chance était le 6 et le rePLAY le 03.

Le joker était quant à lui le 985078. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élèvera à 3,7 millions de francs, indique la Loterie romande. (ats/nxp)