Un parloir d’EMS pour renouer avec ses proches

«Je suis vraiment content de te voir en chair et en os», sourit Gladys Deschenaux. Cette résidente de l’EMS La Lembaz s’adresse à son mari, Nicolas, installé de l’autre côté du plexiglas. Des rideaux, un bouquet de fleurs déposé dans un arrosoir et quelques autres décorations disposés par le personnel viennent donner encore un peu plus de chaleur à leurs retrouvailles.

Après plusieurs semaines, Gladys et Nicolas Deschenaux peuvent enfin se revoir dans cet espace ouvert depuis mardi dernier. L’établissement broyard a devancé de quelques jours l’annonce du Canton, qui autorise de nouveau les visites dans les EMS depuis vendredi, sous certaines conditions. «C’est formidable, s’enthousiasme Nicolas Deschenaux, qui venait voir sa femme tous les jours avant le début de la pandémie. Je ne pensais pas que la vitre serait aussi grande. Cet endroit a été installé pour sa sécurité, la mienne et celle de tout le monde. Même si ce n’est pas comme avant, il faut rester positif.»

L’exemple alémanique

Stéphane Corboz, directeur de l’EMS, et une partie de son équipe ont vu dans la presse que ce genre de structure était installé dans des maisons de retraite en Suisse alémanique. «Pour le coup, nous avons transformé une salle du personnel, au rez inférieur, qui n’était plus utilisée. Elle débouche vers l’extérieur du bâtiment, c’est idéal, car nous ne voulions pas que des personnes extérieures à l’établissement utilisent la porte principale.»

Un menuisier a donc séparé la pièce en trois parties. Une dédiée aux résidents et deux box pour les visiteurs, qui donnent sur le jardin. La cloison séparant les résidents de leur famille possède une vitre en plexiglas à mi-hauteur et du grillage, dans la partie supérieure pour que les personnes puissent s’entendre.

Les proches ont été informés par courrier et ont pu fixer un rendez-vous auprès de l’EMS. «Mon téléphone sonnait toutes les deux secondes les jours suivants, raconte Laetitia Cornamusaz, responsable d’animation. Les familles sont très reconnaissantes, cela permet d’ouvrir une petite porte de liberté en garantissant les mesures de confinement.»

Des visites de trente minutes

Le temps a été limité à trente minutes pour qu’il y ait de la place pour toutes les demandes. Plus des deux tiers des résidents ont reçu ou vont recevoir une visite. «Pour chaque rendez-vous, nous donnons un petit billet à nos résidents pour qu’ils puissent se souvenir de qui vient et qu’ils puissent se réjouir», précise Laetitia Cornamusaz. Les deux espaces sont utilisés en alternance. Quand l’un est occupé, l’autre est nettoyé et désinfecté pour accueillir le rendez-vous suivant. Les visites ont lieu tous les jours de 10heures à midi et de 14 à 17heures en fonction des demandes.

Aline Friedli, travailleuse sociale à l’EMS La Lembaz, est une des personnes qui s’occupe d’accompagner ces visites. «Parfois je reste et parfois pas. Je m’adapte à la situation. Chaque famille ne discute pas de la même manière. Certaines ont besoin d’aide, d’autres pas, c’est vraiment la finesse de notre travail d’accompagnement.»

Appels FaceTime

Il est 15heures sonnantes, et c’est au tour d’Andrée Perret de s’installer confortablement sur le fauteuil bleu pour passer un moment avec son fils, Michel Bonjour. «Ils t’ont enfermé?» demande la résidente, âgée de 96ans, faisant au passage rigoler son fils, qui prend le temps de lui expliquer le fonctionnement du lieu.

«Les animateurs sont fantastiques, ils ont aussi mis en place des appels vidéo avec FaceTime; après ces longues semaines, c’est réconfortant pour elle», souligne Michel Bonjour. Il profitera d’ailleurs de cette demi-heure pour appeler en visio sa sœur, qui se trouve en France, et son frère, qui vit au Canada, pour partager ce moment. Tranche de vie… «Tu vas jouer au loto, maman?» «Elle est en train de louper le début, mais je pense qu’elle pourra prendre en cours de partie», glisse Aline Friedli. La visite touche à sa fin et son fils ajoute, le sourire aux lèvres: «Tu gagnes à ce loto, hein, maman!»