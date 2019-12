Les parlementaires non réélus devront se serrer la ceinture

Un parlementaire fédéral qui se prend une veste aux élections doit-il bénéficier d’un parachute financier s’il se retrouve dans le besoin? C’est la question qu’a tranchée lundi soir le Conseil national. Son verdict? Les élus ont coupé la poire en deux: oui à un parachute, mais à condition qu’il vole moins longtemps. En clair, le National accepte que l’aide d’urgence à un parlementaire éjecté soit réduite de 24 à 6 mois maximum. Une décision qui doit encore être confirmée par les États.

Michaël Buffat (UDC/VD), défendant une proposition de sa collègue Natalie Rickli, partie entre-temps au Conseil d’État zurichois, estime que ce parachute est un privilège qui n’a plus lieu d’être. Un élu en difficulté peut faire comme M. et Mme Tout-le-monde. À savoir toucher le chômage s’il ne retrouve pas un emploi. Il propose donc de supprimer toute aide financière spéciale (lire encadré).

«Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain», lui réplique en substance Marianne Streiff (PEV/BE). Elle se bat avec la gauche pour une solution de compromis. On réduit la durée de l’aide, on la limite aux seuls éjectés (pas à ceux qui se retirent volontairement) et enfin cette aide ne peut être touchée par quelqu’un qui perçoit déjà des indemnités chômage. Cette solution l’emporte au vote par 107 voix contre 77.

Quelques chiffres

Avant de trancher, les élus ont eu droit à quelques chiffres. Cette aide, mise en place depuis 2004, a été accordée à 22 députés pour un montant global de 923'000 francs. Les dernières élections fédérales d’octobre ayant été impitoyables avec les sortants, cinq élus ont demandé une rallonge financière. Deux d’entre eux ont déjà reçu une réponse positive. À quels partis appartiennent ces députés? Là, c’est motus et bouche cousue du côté des services du parlement. «Les demandes sont traitées en toute confidentialité et rendues anonymes», répond Mark Stucki, le chef de l’Information.

Si les ex-parlementaires sont peu nombreux à faire valoir leur droit, il sont encore plus rares à en parler. «Il y a une certaine honte», rapporte le Genevois Roger Golay. Grâce à sa retraite d’ancien gendarme et à des biens immobiliers, l’ex-élu MCG, 60 ans, ne souffrira pas financièrement de son éviction et ne demandera pas d’aide. Il se dit chanceux. Si, en 2016, il avait signé l’initiative parlementaire de Natalie Rickli, il a pris conscience de l’importance de ce «coup de pouce». «Des élus m’ont raconté les difficultés qu’ils rencontraient pour se relancer. Le choc peut être brutal pour certains, qui ont parfois consenti d’importants sacrifices, professionnels et privés, et qui se retrouvent dans la mouise.

«Il n’y a pas de honte»

Non réélu en octobre, le coprésident du Nomes (Nouveau mouvement européen) Martin Naef avait largement réduit ses activités professionnelles pour se consacrer à sa fonction parlementaire. Résultat: sa seule source de revenu, le socialiste zurichois, juriste de formation, la tire désormais d’un 20% auprès d’une autorité de protection de l’enfance et de l’adulte. À 49 ans, il reste optimiste sur ses chances de réintégrer entièrement le marché du travail, mais n’exclut pas de demander une aide transitoire, si nécessaire. «Il n’y pas de honte à se retrouver sans emploi. Et la somme n’est pas si élevée, ce ne serait pas voler la Confédération.» Martin Naef refuse de s’apitoyer sur son sort. «De nombreuses personnes se trouvent dans une situation plus grave. C’est surtout une blessure politique et personnelle, après autant d’années d’engagement. C’est ça qui fait mal.»

Claudio Zanetti, qui fait ses valises après un mandat, ne veut pas entendre parler d’aide étatique. Aux yeux de l’UDC zurichois, 52ans, c’est la professionnalisation du mandat parlementaire qui complique les chances de réintégrer le marché du travail et qu’il convient de combattre. «Tous ces nouveaux politiciens professionnels ne vont jamais pouvoir trouver du boulot», prédit-il. Lui, dit avoir toujours gardé un pied dans le monde réel, si bien qu’aujourd’hui, il raconte s’en sortir comme juriste et conseiller en communication indépendant, et grâce à une place de chroniqueur sur une chaîne de télévision privée. Il n’en avoue pas moins des difficultés. «Les politiques sont stigmatisés. Être trop proche de Blocher, c’est un désavantage.»

Ueli Leuenberger se souvient d’une «période difficile» après avoir quitté Berne. C’était en 2015, après douze ans sous la Coupole et un an et demi avant la retraite. «Je n’étais pas membre d’un parti où l’on décroche des mandats dans une banque ou une caisse maladie. J’étais bien obligé de m’adresser au chômage.» Comme il touchait déjà une indemnité, il «trouvait normal» de ne pas demander une aide transitoire. Le Vert genevois appelle cependant les élus à améliorer la situation, au moyen notamment d’un meilleur deuxième pilier.