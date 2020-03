Les parents ne devraient pas craindre des sanctions des employeurs

Nicolas Pinguely et Lucie Monnat

Nicolas Pinguely et Lucie Monnat ABO+ Mis à jour à 06h40

La majorité des parents de Suisse qui travaillent se posent la même question: comment faire avec nos enfants, privés d’école? Les structures d’aide mises en place par les Communes et les Cantons risquent bien de ne pas absorber la demande. Même les parents cantonnés à la maison pour pratiquer le télétravail se retrouvent face à cette colle: avec junior à la maison, la productivité baissera en flèche, surtout si les enfants sont petits.

Et cela risque de durer: selon la présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de l’éducation, Silvia Steiner, interviewée par la «NZZ am Sonntag», la fermeture des écoles risque de durer bien plus de temps que ce qui a été annoncé officiellement, la pandémie n’étant pas près de s’éteindre de sitôt.

Trois jours de délai

Face à cette situation exceptionnelle, la plupart des employeurs se montrent plutôt souples. D’autres semblent être plus inflexibles, à l’instar de la Coop, qui a envoyé une missive le 9 mars dernier – soit avant l’annonce de fermeture des écoles – à ses employés. «Les collaborateurs qui restent chez eux pour garder un enfant non malade sont en infraction avec leurs obligations telles que fixées dans leur contrat: absence du lieu de travail injustifiée.» Les employés qui ne parviennent pas à s’organiser sont invités à déposer des vacances en accord avec leur supérieur, bien qu’«il ne soit pas possible d’accéder à toutes les demandes».

«Coop paiera au maximum trois jours de salaire aux employés qui doivent organiser de nouveaux modes de garde», précise la porte-parole de l’entreprise, Marilena Baiatu. Si quelqu’un n’a pas trouvé de solution dans ce laps de temps, nous chercherons ensemble une solution individuelle.»

Que risquent ceux qui ne parviennent pas à trouver de solution? Le Secrétariat à l’économie donne une directive un peu floue: «Selon la loi, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour l’accomplissement d’une obligation légale (obligation d’entretien des père et mère), l’employeur doit lui verser le salaire pour un temps limité. Les parents sont tenus d’éviter des absences prolongées en s’organisant différemment.»

Cela signifie-t-il que les parents qui n’y parviennent pas risquent d’être licenciés? «En temps normal, lorsqu’un enfant est malade, les parents ont trois jours pour trouver une solution. Mais, dans une telle situation, licencier des parents qui n’auraient pas trouvé de solution alternative – surtout dans ce cas où les moyens de garde habituels sont pris d’assaut et les grands-parents sont hors du jeu – serait abusif, souligne l’expert en droit du travail Jean Christophe Schwaab. Les parents doivent effectivement prouver qu’ils n’ont pas de choix, mais dans le contexte actuel ce n’est pas très compliqué.»

Reste le flou sur le paiement des salaires en cas d’absence prolongée. «Le Conseil fédéral devrait garantir le chômage partiel en cas d’absence prolongée, estime l’ancien conseiller national socialiste. Cela me semble la meilleure solution.»

Flexibilité requise

Les organisations patronales prônent pour leur part la flexibilité. «Les employeurs doivent continuer de faire preuve de flexibilité pour passer cette phase critique où les écoles ferment», estime Cristina Gaggini, directrice romande d’Economiesuisse. Concilier travail et pouponnage pourrait devenir la norme. «Dans les métiers où cela est possible, le télétravail doit être proposé, ce qui permet de concilier activité professionnelle et garde des enfants», ajoute-t-elle.

Et si les solutions viennent à manquer, les patrons devraient jouer le jeu. «Je doute qu’un employeur soit assez imbécile pour sanctionner un employé qui ne pourrait pas se rendre à son travail ces prochains jours car devant assurer la garde de son enfant», tonne un proche des milieux patronaux, soucieux d’anonymat.

Face à l’urgence, certaines entreprises comme Credit Suisse proposent des vacances payées. Une possibilité qui court jusqu’au 15 avril. «C’est une solution bienvenue de la part d’une grande entreprise, mais qui ne sera pas forcément transposable à l’identique dans les PME et microentreprises des arts et métiers, qui représentent 90% des entreprises du pays, réagit Marco Taddei, responsable de l’Union patronale suisse pour la Suisse romande. Là il faudra voir au cas par cas en faisant preuve de pragmatisme et de réactivité.» Une chose est sûre. Les jours proposés aux employés ne devraient pas être retranchés au solde de vacances annuelles. «Il n’y a aucune discussion à cet égard, cela vient en plus des vacances habituelles», confie Christophe Reymond, directeur général du Centre patronal vaudois.