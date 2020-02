Opération Papyrus: 2390 personnes régularisées

A Genève, l'opération Papyrus a abouti à la régularisation de 2390 personnes sans-papiers depuis son lancement en février 2017. Aucun effet d'appel d'air n'a été constaté, selon le bilan final de cette initiative inédite en Suisse présenté vendredi devant la presse.

L'opération Papyrus s'est achevée comme prévu fin 2018. Sur les 2390 personnes régularisées, on compte principalement des familles (437), soit 676 parents et 727 enfants. S'y ajoutent 24 couples sans enfants et 939 célibataires, selon le communiqué des départements de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) et de la cohésion sociale (DCS).

L'opération Papyrus visait dans le respect du cadre légal, à assouplir les conditions d'admission ordinaires pour la régularisation des sans-papiers. La très grande majorité des dossiers concerne le secteur de l'économie domestique, un secteur particulièrement touché par le travail au noir et la sous-enchère salariale. (ats/nxp)