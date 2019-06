Nuit tropicale et forte hausse de la pollution

Les concentrations d'ozone mesurées mercredi en Suisse ont dépassé dans plusieurs stations de mesure la valeur de 180 microgrammes par mètre cube (µg/m3), soit une fois et demie la valeur limite légale. Ces mesures devraient rester très élevées jeudi.

La plus forte concentration en ozone a été enregistrée mercredi vers 20h à Chiasso (TI), avec 296 µg/m3, indique la Conférence des chefs des services cantonaux de la protection de l'environnement (CCE), qui se base sur des chiffres de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). En Suisse romande le record est détenu par Yverdon-les-Bains (VD), avec 281 µg/m3 vers 14h00.

La CCE recommande à la population de limiter les efforts physiques intensifs en plein air. Elle appelle par ailleurs à agir pour diminuer les émissions polluantes.

Nuit tropicale

La Suisse a connu une nouvelle nuit tropicale, encore plus chaude que la précédente. Meteonews a enregistré un pic dans le canton de Vaud, à Vevey, où la chaleur n'est pas descendue en dessous de 25,3 degrés.

Sur le massif du Lägern, situé à la frontière entre les cantons de Zurich et d'Argovie, ainsi qu'à Vaduz (FL), plus de 24 degrés ont été mesurés dans la nuit de mercredi à jeudi. Des températures de 23,7 degrés ont été enregistrées sur le Pfannenstiel, au-dessus du lac de Zurich, et sur le Hörnli, dans l'Oberland zurichois.

Il a également fait plus de 23 degrés à Lugano et à Locarno-Monti. Le mercure n'a pas chuté en dessous de 20 degrés dans plusieurs autres stations de mesure, précise Meteonews. Comme la nuit précédente, les températures ont été particulièrement douces en altitude, comme à Göschenen (UR), qui a enregistré 22,1 degrés.

(ats/nxp)