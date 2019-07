Nuit d'orage sur une grande partie de la Suisse

Les Suisses peuvent souffler: des orages ont mis fin à la canicule dans la nuit de lundi à mardi. Une pluie d'éclairs est tombée sur tout le pays et des orages ont causé quelques dégâts ponctuels en Suisse orientale.

Le front orageux a touché la Suisse dès lundi soir. Le ciel s'est zébré d'éclairs à 35'000 reprises, selon Meteonews. Quant à la pluie, elle est tombée en abondance ponctuellement, dans certaines régions de montagne et dans l'est de la Suisse.

Avec 60 millimètres de pluie, c'est le Hörnli dans le canton de Zurich qui a reçu le plus de précipitations. Cham (ZG) a suivi avec 47 millimètres, Wädenswil (ZH) et Gersau (SZ) avec 46 millimètres, Niederuzwil (SG) avec 44 millimètres et Grono (GR) avec 43 millimètres.

Dans la nuit, les pompiers de la région de Sirnach (TG) et Kreuzlingen (TG) ont été mobilisés une douzaine de fois pour vider des caves inondées. L'autoroute A1 près de Wil (SG) a été brièvement inondée vers 01h00 du matin à cause d'un ruissellement d'eau. (ats/nxp)