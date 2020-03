Novartis rejoint un consortium de recherche

Le laboratoire bâlois Novartis a rejoint un consortium de recherche, composé d'une dizaine de groupes pharmaceutiques et de la Fondation Bill et Melinda Gates, pour accélérer le développement de traitements et de diagnostics du nouveau coronavirus.

Concrètement, les laboratoires vont mettre en commun leurs librairies de molécules pour les passer en revue afin de trouver éventuellement un traitement contre le Covid-19, a précisé le groupe rhénan jeudi dans un communiqué.

Si une molécule prometteuse venait à être trouvée, elle pourrait passer en l'espace de deux mois en phase d'essai sur des êtres vivants (étude in vivo).

Hormis Novartis, les laboratoires BD, Boehringer Ingelheim, Biomerieux, Eisai, Eli Lilly, GSK, J&J, Merck MSD, Merck KGaA, Pfizer et Sanofi. (ats/nxp)