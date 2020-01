Nouvelles accusations de triche dans la collecte de signatures

C’était mercredi le dernier jour fixé par le comité d’opposants au congé paternité pour faire signer son référendum. Composé de politiciens et d’entrepreneurs issus avant tout de l’UDC, mais aussi du PLR et du PDC, ce comité a jusqu’à jeudi prochain pour déposer 50000 signatures à la Chancellerie fédérale. Son but: provoquer un vote sur l’instauration d’un congé paternité de deux semaines financé par les allocations pour perte de gain (APG), tel qu’adopté par le parlement fédéral.

Ces derniers jours, les référendaires ont mis les bouchées doubles pour réunir le nombre de paraphes nécessaires. À Lausanne notamment, de multiples témoins indiquent avoir été approchés en ce début de semaine par des jeunes qui récoltaient des signatures. Le hic, ce sont les arguments avancés par certains d’entre eux. «Mardi, un jeune homme m’arrête et me demande si je veux signer un référendum pour le congé paternité, raconte Melina Schröter. Comme je suis l’actualité, je sais qu’il n’y a pas de référendum pour un congé paternité, mais contre. Je le corrige mais il insiste: «Ça n’a rien à voir avec ce qui a été décidé à Berne. On veut un congé paternité payé par l’État, pas par les entreprises.»

La tromperie ne s’arrête pas là. Melina Schröter évoque la feuille de signatures que lui tend son jeune interlocuteur: «Je m’aperçois qu’elle ne comporte ni le titre officiel du référendum ni l’argumentaire du comité. Avec une seconde feuille découpée, il avait caché cette partie. Seule la place prévue pour les signatures était visible.»

Sur les réseaux sociaux, les témoignages similaires se multiplient. Un internaute raconte aussi qu’après avoir fait comprendre le véritable «but de l’affaire au jeune homme engagé pour récolter des signatures», ce dernier a répondu «qu’il ressentait moins de motivation à continuer».

L’histoire se répète

Ce n’est pas la première fois que les opposants au congé paternité sont accusés de «voler» des signatures en faveur de leur référendum. Au début du mois de décembre, des citoyens affirmaient dans nos colonnes, tout comme dans «20 minutes», s’être vu présenter des arguments fallacieux dans les rues des cantons de Vaud, Fribourg ou Neuchâtel.

L’indignation suscitée par ces récits et la médiatisation des reproches n’ont visiblement pas suffi pour que le comité référendaire garantisse le bon déroulement de la collecte. «Ça m’a rendue dingue, d’autant plus que cela se passe un mois après que la presse et les réseaux sociaux ont dénoncé ces mêmes méthodes, réagit Melina Schröter. On sait que tous les partis présentent leurs arguments comme ça les arrange. Mais ici, nous sommes au-delà de ça. C’est du mensonge et cela pose des problèmes démocratiques!»

«C’est choquant. Malgré tout le battage médiatique, ces pratiques honteuses, qui font fi de toutes nos traditions démocratiques, ont perduré dans toute la Suisse romande», réagit Romain Dubois, vice-président du Parti socialiste neuchâtelois (PSN). Ce dernier a récolté les témoignages d’une quarantaine de personnes ciblées par des collecteurs de paraphes relayant de fausses informations. «Dans plusieurs cas, les faits se sont produits après la première alerte lancée dans les médias.»

Les présidentes se taisent

Les témoignages concordent pour dire que les récolteurs qui trompent leur monde ne sont pas de simples militants, mais des personnes rémunérées par une organisation spécialisée dans la récolte de signatures. S’agirait-il d’Incop, basée à Lausanne, déjà mise en cause pour des faits similaires lors du référendum contre la norme pénale sur l’homophobie? Le quotidien «Blick» dit être en possession d’un enregistrement sonore sur lequel un collecteur affirme travailler pour Incop pour le référendum contre le congé paternité. Contactée, cette denière ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet.

Seul Romand du comité référendaire, le conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD) regrette ces nouveaux récits, mais il rejette toute responsabilité. «C’est aux coprésidentes de réagir. On en a discuté la dernière fois que les reproches ont été formulés. Je ne sais pas pourquoi ça a continué.» Également membre du comité, Thomas Aeschi (UDC/ZG) a refusé mercredi de répondre à nos questions en nous renvoyant lui aussi vers la présidence. Comment les faits dénoncés il y a quelques semaines à peine ont-ils pu se reproduire? Les coprésidentes Susanne Brunner, élue UDC au parlement de la Ville de Zurich, et la conseillère nationale Diana Gutjahr (UDC/TH) n’ont pas répondu à nos sollicitations.

Aucun risque pénal

Romain Dubois n’est pas étonné de voir les opposants récidiver. «Ceux qui organisent ce genre de pratiques n’en ont rien a faire. Leur seul but est d’avoir les signatures. Ils savent qu’ils ne risquent rien, alors pourquoi ne pas continuer.» Le PSN a dénoncé en décembre les méthodes frauduleuses à la justice neuchâteloise. Le procureur général, Pierre Aubert, a rejeté la plainte, jugeant que même si les tromperies «ne donnent pas l’image la plus sympathique de la démocratie directe», elles ne sont pas constitutives d’une infraction.

En clair, rien dans le Code pénal n’interdit d’obtenir des signatures par tromperie. La Chancellerie fédérale ajoute pour sa part qu’elle ne peut déclarer nulles les signatures déjà validées par les communes et qui remplissent les critères requis par la loi. Or celui d’avoir été récolté sur un principe de bonne foi n’y figure pas. Aucune disposition du droit fédéral ne permet de «retirer une signature une fois que celle-ci a été apposée au bas d’une demande de référendum ou d’une initiative», a souligné le Conseil fédéral à la suite du tollé suscité par les signatures volées» en faveur du référendum contre la norme sur l’homophobie.

Le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) veut combler ces lacunes. Dans une motion, il demande notamment au Conseil fédéral de rendre punissable le fait de «tromper» ou «induire en erreur l’électeur dans le but de lui faire signer un référendum ou une initiative».