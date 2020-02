Les nouveautés du guide Michelin Suisse 2020

Le restaurant Maison Wenger, de Jérémy Desbraux, au Noirmont (JU), se voit décerner deux étoiles d'un coup par le guide Michelin Suisse. Autre ascension fulgurante dans les sommets de la gastronomie, le restaurant Memories, de Sven Wassmer, à l'hôtel Grand Resort, à Bad Ragaz (SG), lui aussi directement doté de deux étoiles.

Au total, la Suisse compte désormais 22 établissements deux étoiles, selon un communiqué du guide Michelin Suisse.

Du côté des trois-étoiles, aucun changement n'est à signaler. Les trois restaurants honorés vont conserver la distinction maximale en 2020, soit l'Hôtel de Ville à Crissier (VD), le Schauenstein à Fürstenau (GR) et le Cheval Blanc by Peter Knogl à Bâle.

Le guide Michelin a encore attribué une étoile à douze nouveaux établissements, portant à 97 le nombre de restaurants dans cette catégorie. Parmi les nouveaux distingués figurent L'Aparté et le Fiskebar à Genève, Le 42 à Champéry (VS), La Table d'Adrien à Verbier (VS) ou encore Le Pérolles à Fribourg.

L'édition 2020 du guide Michelin sera disponible à la vente à partir de jeudi. Elle recommande 632 restaurants et 215 hôtels. (ats/nxp)