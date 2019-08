Nouveau plan social pour les employés de La Poste

La Poste et les syndicats transfair et syndicom ont renégocié le plan social du géant jaune et de ses filiales CarPostal et PostFinance. Le changement majeur est la garantie d'emploi pour les collaborateurs comptant vingt années de service ou plus.

Jusqu'ici, les personnes concernées devaient prendre leur retraite anticipée à 62 ans. Désormais, la garantie d'emploi s'applique à partir de 58 ans (contre 55 auparavant) et jusqu'à l'âge ordinaire de l'AVS, indiquent La Poste et les syndicats dans un communiqué commun. Les personnes concernées bénéficieront ainsi d'une meilleure rente qu'aujourd'hui, précisent-ils.

Pour Christian Capacoel, de Syndicom, cette mesure constitue une amélioration. Certaines personnes ont perdu à 62 ans le droit aux prestations du plan social, avec le risque de «trous» dans leurs retraites, a-t-il expliqué à Keystone-ATS.

Un mieux pour les bas revenus

La nouvelle garantie d'emploi présente des avantages surtout pour les personnes aux bas revenus, renchérit Transfair. La période de cotisation à la caisse de pension étant plus longue, la retraite sera plus élevée.

En cas de réorganisation, la possibilité de partir à la retraite à 62 ans déjà existera toujours. Avec un renforcement de la caisse de pension de 1700 francs par mois et une rente transitoire de 2000 francs par mois, souligne le syndicat dans un communiqué.

Divers points du plan social ont en outre été simplifiés, notamment les critères déterminant le degré d'acceptabilité d'une modification des rapports de travail. Le plan social constitue une annexe à la convention collective de travail (CCT), actuellement en cours de renégociation. Sous réserve de ratification, le nouveau plan social entrera en vigueur avec la nouvelle CCT le 1er janvier 2021.

Prévention

Parallèlement au plan social, les partenaires sociaux ont lancé un vaste programme de prévention. L'objectif est d'accompagner et d'épauler les collaborateurs du groupe dans leur carrière, face aux changements provoqués par l'automatisation et la numérisation croissantes.

Dans le cadre de ce programme, la Poste «sensibilise ses cadres et collaborateurs à l'importance de se consacrer à leur évolution professionnelle, ceci grâce à des mesures telles que des ateliers d'équipe, des sessions d'orientation de carrière ou la promotion des compétences numériques», explique le communiqué.

Ce programme de prévention entrera déjà en vigueur le 1er janvier prochain. (ats/nxp)