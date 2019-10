Neuchâtel vous appelle à restaurer ses bornes

L'opération «Re-Borne» a été officiellement lancée vendredi au Cerneux-Péquignot, qui fête les 200 ans de son rattachement à la Suisse, précise la Chancellerie dans un communiqué. Le coup d'envoi a été donné sur la borne 46, qui marque la frontière franco-suisse.

Sur les 390 bornes du canton, 200 sont en effet partagées avec la France, 90 avec le canton de Berne et 100 avec le canton de Vaud. L'opération vise dans un premier temps à restaurer les bornes entre la Suisse et la France. L'action pourrait ensuite s'étendre aux autres ouvrages.

Précédent à Genève

Chaque borne a préalablement été géolocalisée par le service de la géomatique et du registre foncier (SGRF). Des informations complètes sont en libre accès ici.

La Fondation «Re-Borne» a mené une action similaire dans le canton de Genève en 2014. Elle avait permis de réunir plus de 100'000 francs et de restaurer une quarantaine de bornes. L'opération a été élargie en 2018 aux ouvrages situés entre Genève et Vaud.

Toute personne qui souhaite parrainer une borne peut la choisir et verser entre 50 et 5000 francs selon le type d'ouvrage. Le parrain ou la marraine reçoit un certificat officiel de parrainage/marrainage à son nom ou au nom d'un proche. Les informations utiles se trouvent sur le site internet www.re-borne.ch. (ats/nxp)