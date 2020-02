La neige cause deux accidents de la route

Deux accidents de la circulation ont eu lieu ce mercredi dans le canton du Jura en raison de routes enneigées. Un automobiliste qui circulait des Cerlatez en direction de la Theurre (JU) a perdu la maîtrise de son véhicule sur une route partiellement enneigée et a percuté une voiture qui arrivait en sens envers.

Quelques heures plus tard, un conducteur circulant du Noirmont en direction des Emibois a fortement ralenti en raison de la neige et violemment percuté l’arrière de la voiture qui le précédait. La circulation a été perturbée pendant près d'une heure et demie.

Selon un communiqué de la police cantonale jurassienne, aucun blessé n'est à déplorer. (NXP/comm/nxp)