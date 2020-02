Les moutons volés à Vevey auraient été retrouvés à Payerne

«On va enfin pourvoir vraiment dormir, exulte lundi soir France-Anne Perret, la compagne de l’éleveur du petit troupeau de moutons dérobé dans la nuit de la Saint-Valentin, dans les hauts de Vevey. La gendarmerie nous a contactés pour nous dire que nos bêtes avaient été retrouvées lundi, à Payerne. C’est le soulagement!»

D’après les informations de la femme domiciliée à Saint-Triphon, ses animaux seraient en bonne santé: «Deux bébés sont même nés entre temps.» Si tout se passe bien, les petits ruminants devraient retrouver jeudi leur parcelle de quelque 10'000 m2 vers Gilamont, près du stand de tir.

Enquête toujours en cours

Alors que l’histoire semble se terminer de la plus belle des manières, la police cantonale ne confirme pas les faits et indique que l’enquête est toujours en cours. «Nous n’avons pas encore de certitude, tempère la porte-parole, Florence Frei. Le point sera fait jeudi.»

«Ce sont bel et bien les nôtres, assure France-Anne Perret. Un homme les a rachetés après avoir vu une annonce. Lundi, il a lu les nombreux articles de presse sur le sujet et s’est inquiété. Il a ensuite appelé la police. Après vérification, il s’agissait de nos moutons.» Si l’identification des brebis et agneaux dérobés a pu être aussi rapidement effectuée, c’est grâce aux barrettes accrochées dans leurs oreilles, résume l’heureuse propriétaire. «J’avais le sentiment que nos animaux allaient bien et qu’ils n’étaient pas loin, poursuit-elle, sans dissimuler son émotion. Nous étions ce dimanche au karting de Payerne pour nous changer les idées: une jolie coïncidence.»