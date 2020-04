Moutier: limiter les risques de tourisme électoral

Canton de Berne Le Grand Conseil bernois a rejeté une motion demandant qu'une votation ne soit organisée qu'après la suppression de deux articles de la Constitution jurassienne. Plus...

Jura-Berne Le mouvement, qui se veut le porte-parole de la population antiséparatiste, a exposé ses revendications en vue d'un nouveau vote sur l'appartenance cantonale de la ville. Plus...

Question jurassienne La date pour le second scrutin sur l'appartenance cantonale de Moutier (BE) n'est toujours pas définie. La Conseil municipal de Moutier n'a pas trouvé d'accord mercredi avec le gouvernement bernois. Plus...