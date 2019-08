Moutier: des décennies de tiraillements

La question de l'appartenance cantonale de Moutier (BE) alimente l'histoire suisse depuis plusieurs décennies.

1815: le Congrès de Vienne attribue au canton de Berne le territoire de l'ancien évêché de Bâle, allumant inconsciemment la mèche de la Question jurassienne. L'ancienne principauté des princes-évêques comptait alors sept districts, ceux catholiques de Porrentruy, de Delémont et des Franches-Montagnes et ceux protestants de Moutier, de Courtelary, de La Neuveville ainsi que de Laufon.

1947: une année clé dans la lutte pour l'indépendance de la minorité francophone du canton de Berne. La majorité alémanique du Grand Conseil refuse de confier au conseiller d'Etat d'origine jurassienne Georges Moeckli le Département des travaux publics, estimant qu'un département aussi important ne saurait être confié à un Romand.

1er mars 1970: le canton de Berne accepte l'additif constitutionnel qui permet aux Jurassiens de se prononcer sur leur indépendance. A la condition que les districts qui la refusent aient l'occasion de se prononcer une seconde fois. La voie est ouverte à la création d'un canton mais aussi à la partition du Jura historique.

23 juin 1974: premier plébiscite dans les sept districts. La majorité de l'électorat accepte la création du canton du Jura. Mais seuls les districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes se prononcent pour une séparation. Les trois districts du sud du Jura, dont celui de Moutier, et le Laufonnais s'y opposent.

16 mars 1975: à l'issue d'une campagne violente, les trois districts du sud du Jura (Moutier, Courtelary et La Neuveville) se prononcent à 70% pour le maintien dans le canton de Berne.

7 septembre 1975: lors d'un troisième plébiscite, quatorze communes limitrophes de la nouvelle frontière se prononcent une nouvelle fois sur leur appartenance cantonale. Moutier décide de rester dans le canton de Berne. La ville sera le théâtre d'affrontements entre grenadiers bernois et autonomistes.

24 septembre 1978: le peuple suisse - et tous les cantons - accepte par 82,3 % de oui la création du nouveau canton constitué des trois districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes.

1er janvier 1979: entrée en souveraineté du canton du Jura.

25 mars 1994: signature par les cantons du Jura et de Berne, sous l'égide de la Confédération, de l'Accord dit du 25 mars instituant l'Assemblée interjurassienne (AIJ).

Chargée de régler politiquement le conflit jurassien, elle estime que seul un nouveau vote est à même de régler la Question jurassienne.

20 février 2012: les gouvernements jurassien et bernois signent une déclaration d'intention permettant aux citoyens du Jura et du Jura bernois de se prononcer sur le principe de la création d'un nouveau canton. Le document prévoit le vote communaliste, c'est-à-dire la possibilité pour une commune du Jura bernois de rejoindre seule le canton du Jura lors d'un second vote.

24 novembre 2013: sans surprise, les citoyens du canton du Jura approuvent à plus de 76% le processus visant à la création d'un nouvel Etat regroupant le canton du Jura et le Jura bernois. Ceux des trois districts du Jura bernois répondent à près de 72% non. Moutier est la seule commune bernoise à dire oui.

9 avril 2014: la Ville de Moutier demande à pouvoir organiser une votation ayant pour objet son transfert dans celui du Jura.

18 juin 2017: Moutier décide, par 2067 voix contre 1930, de quitter le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura.

5 novembre 2018: la préfète du Jura bernois invalide la votation sur le transfert de la Ville de Moutier dans le canton du Jura. Elle donne ainsi suite à des recours déposés par les antiséparatistes. Cinq recours sont ensuite déposés auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre cette décision.

25 novembre 2018: la Ville de Moutier réélit le maire autonomiste Marcel Winistoerfer. Le PDC recueille 60,9% des voix, contre 39,1% à son concurrent UDC pro-Bernois Patrick Tobler.

23 juin 2019: le canton du Jura fête ses 40 ans à Saignelégier. La délégation bernoise est contrainte d'annuler son déplacement à la dernière minute pour éviter des débordements. Le Gouvernement jurassien et la police affirment ne pas pouvoir garantir sa sécurité alors que des dizaines de militants autonomistes viennent manifester leur mécontentement au sujet de Moutier.

28 juin 2019: le canton de Berne et le Conseil municipal de Moutier s'accusent mutuellement de jeter de l'huile sur le feu suite aux événements de Saignelégier. Le Conseil-exécutif bernois exige que les autorités prévôtoises «reviennent à la réalité», tandis que celles-ci rétorquent n'avoir «pas de leçon de morale à recevoir.»

29 août 2019: le Tribunal administratif bernois confirme la décision de la préfète du Jura bernois. Il estime que le vote du 18 juin 2017 sur le transfert de Moutier dans le canton du Jura a bel et bien été entaché d'irrégularités. Les autonomistes réfléchissent à l'idée de porter l'affaire au Tribunal fédéral. (ats/nxp)