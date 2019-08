Moins de candidats à Zurich pour le National

Les partis politiques zurichois ont déposé 32 listes pour l'élection au Conseil national de cet automne. C'est trois de moins qu'en 2015.

Les partis avaient jusqu'à jeudi à 17h00 pour annoncer leurs listes à la chancellerie. Le nombre de candidates et candidats sera communiqué ultérieurement.

L'intérêt de l'élection au Conseil national cet automne à Zurich est de savoir si les Verts et les Vert'libéraux confirmeront leur victoire aux élections cantonales du 24 mars. Ils ont conquis chacun neuf sièges supplémentaires au parlement.

Recul de l'UDC

L'UDC, en revanche, en a perdu neuf et le parti a reculé de 30 à 24,5% des voix, son niveau le plus faible depuis le milieu des années 1990. Quant au PBD, il a perdu ses six sièges au parlement zurichois et il aura bien du mal à conserver son unique siège au National.

En 2015, 870 candidats, dont 304 femmes, s'étaient présentés sur 35 listes. Zurich dispose d'un siège supplémentaire depuis 2015. Le record de candidatures de 2003 avec 964 candidats et candidates.

La députation zurichoise au Conseil national est actuellement composée de 12 UDC, 8 PS, 5 PLR, 4 Vert'libéraux, 2 PDC, 2 Verts, 1 PBD et 1 PEV. En mai, le conseiller national socialiste Daniel Frei a rejoint les Vert'libéraux. (ats/nxp)