Damien Piller vire son directeur, Migros le rétablit à son poste

Le bras de fer continue entre Migros et Damien Piller. L’avocat promoteur immobilier est aussi président de l’administration de la filiale du géant orange dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Mardi, Damien Piller a viré son directeur, Jean-Marc Bovay, pour mettre à sa place Marcelle Junod qui siège aussi à l’administration. Aujourd’hui, la Fédération des coopératives Migros (FCM) lui répond. Dans un communiqué de presse, la direction nationale a expliqué qu’elle ne validait pas ce limogeage précipité qui ne respecte pas les statuts de la coopérative. Elle maintient donc le directeur dans ses fonctions.

La FCM ajoute vouloir continuer «de soutenir M. Jean-Marc Bovay et les autres membres de la direction générale. Le Code de conduite du groupe Migros interdit toute mesure de représailles de quelque nature que ce soit contre les employés qui, de bonne foi, signalent une violation possible ou coopèrent à sa résolution. La FCM est indignée que Damien Piller, en sa qualité de président, accompagné des autres membres de l'administration régionale, s’occupe non seulement à nuire à la coopérative qu’il est censé administrer, mais met également en danger la réputation de Migros dans son ensemble.»

Cet échange musclé est le dernier épisode d’une saga qui dure depuis une année. Migros accuse le président Damien Piller d’avoir détourné 1,6 million de francs lors de la construction de magasins à Belfaux et à La Roche, en 2014 et en 2015. Elle a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale, escroquerie et fraude. De plus le géant orange a récemment organisé un vote interne pour connaître l’avis des coopérateurs neuchâtelois et fribourgeois. Ces derniers ont confirmé leur confiance envers Damien Piller qui s'en est réjoui.

Damien Piller conteste les accusations de détournement. Tout comme il conteste avoir bourré les urnes pour gagner le vote: une enquête est en cours pour savoir s’il y a eu une fraude électorale. L’avocat promoteur fribourgeois affirme être victime d’une cabale de la part de Migros. Il l’a dit devant les caméras de la RTS. Il le répète dans le dernier numéro de «L’Illustré». «On raconte les choses les plus invraisemblables à mon sujet», déclare-t-il à l’hebdomadaire.