Meurtre des Scandinaves au Maroc: un accusé met en cause Kevin Z.

Pas moins de treize prévenus se sont succédé, jeudi, à la barre de la Chambre anti-terroriste du Tribunal de première instance de Salé. Poursuivis dans le cadre du procès de la cellule djihadiste responsable de l’assassinat de deux jeunes Scandinaves à Imlil, près de Marrakech, au Maroc, ils ont tour à tour nié toute implication ou reconnu leur sympathie pour Daech.

Parmi eux: Abdelghani Chaabti, la personne par laquelle Kevin Z., un Genevois de 25 ans installé au Maroc, est entré en contact avec Abdessamad El Joud, dit «l’Émir», cerveau du double crime. Abdelghani est presque le seul, lors de cette quatrième audience, a avoir évoqué la présence de Kevin Z.

S’il a nié toutes les charges retenues contre lui et même assuré qu’il n’avait quasi jamais entendu parler de Daech, cet imam de Safi a renouvelé, devant le juge, ses déclarations contre Kevin. «Nous nous sommes rencontrés pour la première fois place Jemaa el-Fna via une connaissance, car il est Suisse et converti. Il était à la recherche de conseils religieux et, moi, j’étais invité à intervenir en tant qu’imam pour la prière de tarawih (ndlr: pendant le ramadan) dans une mosquée de Marrakech», explique-t-il d’abord à la cour.

À plusieurs reprises, Abdelghani Chaabti explique ensuite au tribunal que Kevin était très intéressé par le djihad. «Il en parlait beaucoup, et je lui ai expliqué que ce n’était pas la bonne voie de l’islam, pas la bonne façon de penser», assure-t-il. «Et que pensait Kevin?» lui demande le juge. «Tout le contraire», laisse-t-il tomber avant de confirmer que Kevin avait également évoqué l’idée d’attaquer les barrages de police pour récupérer des armes. Même s’«il nous a ouvert la porte, ce qui nous a permis de le contredire et de lui donner des conseils», a-t-il ajouté.

Par cette précision, l’imam invité vient battre en brèche les déclarations d’Abdessamad El Joud lors de la précédente audience. Celui-ci avait en effet assuré que, si Kevin envisageait bien de partir rejoindre une branche de Daech aux Philippines, il n’avait jamais évoqué, à sa connaissance, l’idée de commettre des attentats djihadistes sur le sol marocain.

Abdelghani Chaabti a cependant également confirmé l’intérêt de Kevin pour le djihad à l’étranger. «Kevin a rencontré des Subsahariens parce qu’ils connaissent la route pour Boko Haram.» Comme Abdessamad El Joud, il a également décrit l’épisode du paintball comme un simple jeu plutôt que comme un exercice d’entraînement offert par Kevin à ses camarades.

Son témoignage contre Kevin est à ce point incriminant – alors qu’il laisse les autres prévenus, en particulier Abdessamad El Joud, en dehors de véritables charges – que Me Khalid El Fataoui, avocat au barreau de Marrakech représentant la jeune victime danoise Louisa Vesterager finit pas lui demander: «Selon vous, qui est le plus radical d’Abdessamad ou de Kevin?» Réponse: «Au vu de la vidéo (ndlr: du double assassinat diffusé par les trois assassins), Abdessamad, la réponse est claire», conclut-il enfin.

«Certains prévenus ont accablé Kevin pour se dédouaner et se défendre eux-mêmes, réagit l’avocat du jeune Genevois, Sâad Sahli. Ils riaient et n’étaient pas clairs du tout. Il faut bien comprendre que tout ce qu’Abdessamad El Joud a lui-même pu déclarer à propos de Kevin, il le tenait d’Abdelghani Chaabti, qui faisait la traduction entre le français et le darija: il l’a dit. D’ici à la prochaine audience, je vais voir mon client pour préparer avec lui des réponses sur tous les points qui ont été évoqués», annonce déjà le défenseur de Kevin. Celle-ci est reportée au 20 juin et verra l’audition des derniers accusés, dont Kevin Z. lui-même.

